Егор Яковлев: «Не думаю, что Овечкин и Малкин старые и уже сдают. Ребята в хорошем возрасте и очень опытны. У них еще многое впереди»

Теги Металлург Мг Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ КХЛ Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев считает, что «Вашингтону» и «Питтсбургу» нужна перестройка.

– «Вашингтон Кэпиталс» и «Питтсбург Пингвинс», самые популярные в России команды НХЛ, не попали в плей-офф НХЛ-2023. Что произошло с ними, на ваш взгляд?

– В НХЛ это нормально. Наверное, пришло то время, когда что одной, что другой команде надо делать перестройку и двигаться дальше.

Не думаю, что Овечкин и Малкин старые и уже сдают из-за возраста. Ребята находятся в хорошем возрасте и очень опытны. У них еще многое впереди, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

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1 комментарий

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цэсемьэр
Егор вроде бы уже не юноша, и должен помнить и понимать различия Овечкина 2013 и 2023
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