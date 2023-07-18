Егор Яковлев: «Не думаю, что Овечкин и Малкин старые и уже сдают. Ребята в хорошем возрасте и очень опытны. У них еще многое впереди»
Егор Яковлев считает, что «Вашингтону» и «Питтсбургу» нужна перестройка.
– «Вашингтон Кэпиталс» и «Питтсбург Пингвинс», самые популярные в России команды НХЛ, не попали в плей-офф НХЛ-2023. Что произошло с ними, на ваш взгляд?
– В НХЛ это нормально. Наверное, пришло то время, когда что одной, что другой команде надо делать перестройку и двигаться дальше.
Не думаю, что Овечкин и Малкин старые и уже сдают из-за возраста. Ребята находятся в хорошем возрасте и очень опытны. У них еще многое впереди, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
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