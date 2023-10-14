Ротенберг о Серебрякове против минского «Динамо»: «Хорошо, что у СКА есть вратарь, играющий самоотверженно. Команда помогает ему, ловит на себя шайбу»

Роман Ротенберг оценил игру вратаря СКА Никиты Серебрякова.

В матче с минским «Динамо» Серебряков совершил 44 сэйва, а СКА выиграл 3:2.

«Хорошо, что у нас есть вратарь, который играет самоотверженно и помогает команде. А команда помогает вратарю, ловит на себя шайбу.

У нас вся команда бьется друг за друга и побеждает», – сказал тренер СКА.