Ротенберг о Серебрякове против минского «Динамо»: «Хорошо, что у СКА есть вратарь, играющий самоотверженно. Команда помогает ему, ловит на себя шайбу»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Роман Ротенберг оценил игру вратаря СКА Никиты Серебрякова.

В матче с минским «Динамо» Серебряков совершил 44 сэйва, а СКА выиграл 3:2.

«Хорошо, что у нас есть вратарь, который играет самоотверженно и помогает команде. А команда помогает вратарю, ловит на себя шайбу.

У нас вся команда бьется друг за друга и побеждает», – сказал тренер СКА.

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1 комментарий

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Empress
И так о каждом
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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