Кожевников о Серебрякове: «Один из сильнейших вратарей. В «Адмирале» были обалденные тренировки, сейчас в СКА перешел. В сборную попал, можно сказать»

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Александр Кожевников Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о дебютном матче Никиты Серебрякова за СКА.

Перешедший из «Адмирала» голкипер помог команде обыграть ЦСКА (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив 34 броска из 36. 

«Получилась очень хорошая игра, смотрибельная, этого все и ожидали. Мне дерби понравилось. Игра равная была, повезло больше питерцам.

Серебряков неплохо себя проявил, выиграл первый матч. Надо пацана поздравить. Он сейчас один из сильнейших игроков на своей позиции. Тренировки в «Адмирале» у него были обалденные, он там играл два последних года. Сейчас перешел в СКА. Можно сказать, в сборную попал.

Но по одной игре трудно говорить. Давайте дальше посмотрим. Вратарское дело – трудное, тут нужно взаимопонимание с защитниками, надо к системе привыкать. Но вчера Серебряков вытащил три выхода один на один за пару смен. Это многое говорит о его таланте», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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5 комментариев

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Machine Head
Уже между СКА и сборной страны поставили знак равенства . Охренеть. Осталось величайшего ученика Тихонова и Юрзинова назначить главным тренером сборной страны. Кожевников так смачно работает языком , конечно.
+7
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Alex9999995
Очень жаль, что теперь сборная это ска! Возможно у более молодого поколения теперь будут с этим ассоциации, как и с китайскими автомобилями, другого они не видели.
+3
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+3
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magentrumen
проиграет - скажут слабейший
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0
+1
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kutavlik
В этом - одна из бед нашего хоккея: не играешь в СКА, не играешь за сборную!!!!
+1
0
+1
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