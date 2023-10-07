Кожевников о Серебрякове: «Один из сильнейших вратарей. В «Адмирале» были обалденные тренировки, сейчас в СКА перешел. В сборную попал, можно сказать»

Александр Кожевников высказался о дебютном матче Никиты Серебрякова за СКА.

Перешедший из « » голкипер помог команде обыграть (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив 34 броска из 36.

«Получилась очень хорошая игра, смотрибельная, этого все и ожидали. Мне дерби понравилось. Игра равная была, повезло больше питерцам.

Серебряков неплохо себя проявил, выиграл первый матч. Надо пацана поздравить. Он сейчас один из сильнейших игроков на своей позиции. Тренировки в «Адмирале» у него были обалденные, он там играл два последних года. Сейчас перешел в СКА. Можно сказать, в сборную попал.

Но по одной игре трудно говорить. Давайте дальше посмотрим. Вратарское дело – трудное, тут нужно взаимопонимание с защитниками, надо к системе привыкать. Но вчера вытащил три выхода один на один за пару смен. Это многое говорит о его таланте», – сказал двукратный олимпийский чемпион.