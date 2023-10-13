Тренер «Трактора» про 1:2 с «Автомобилистом»: «Хорошая игра с нашей стороны,  где-то немножко второй период проспали»

Теги Трактор Автомобилист Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин оценил поражение от «Автомобилиста» (1:2).

«Хорошая игра с нашей стороны, где-то немножко второй период проспали. Понятно, что соперник добавил, не забили голы, создали много хороших моментов, соперника с победой. 

Команды не хватило на весь матч? Смотрели третий период, кто владел инициативой? Повторюсь: проспали немножко второй период, но соперник мастеровитый, тоже добавил. Всю игру в таком темпе мы тоже играть не можем.

Преимущество было на нашей стороне – не забили, но создали много моментов. Мы хотели отыграться, но не сделали.

Не получалась игра в позиционном нападении? Опять же, немножко не достучались до ребят, акцентировали внимание на броски. Броски просто так мы не хотим, нужна помеха перед вратарём, и где-то ребята нас не услышали», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора».

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1 комментарий

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Sanechek13
Вроде и стали играть чуть активней, но изюминки никакой, куча брака и явное непонимание как комбинироваться с партнерами в 1-3 тройках. Большинство примитивное. Других эмоций, кроме потерянности, как будто и не осталось уже в первой половине сезона
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