Разин после 4:2 с «Сибирью»: «Металлург» немножечко в яме. Нам надо до ноября дотерпеть»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2).

«Скажем так, команда немножко в яме сейчас. И то движение, что было у нас в сентябре, сейчас, конечно, похуже. Сегодня поменяли тактику, сыграли в откат в некоторых моментах.

Сыграли строго, надежно. Плюс сегодня наконец-то сработало большинство, сработало меньшинство. Думаю, это стало залогом успеха. Плюс сегодня пятница, 13-е, у нашего президента сегодня юбилей. Ребята – молодцы, сделали ему подарок.

Яма связана с напряженным графиком? Мы действительно провели много игр. Больше нас только «Куньлунь» сыграл. Дело не в количестве игр. Все равно мы едем сначала из Магнитогорска в Челябинск на автобусе четыре часа, потом летим на самолете два часа примерно.

Плюс загрузка занимает время. У нас с этим тяжело. У нас это третья длительная поездка. И с начала сезона у нас больше двух дней перерыва не было. Или один день, или вот после какого-то цикла из четырех-пяти игр два дня перерыв.

Сейчас нам надо до ноября дотерпеть. Совсем в яму не провалиться. В ноябре за первые две недели всего три игры. Там нам будет полегче», – сказал главный тренер « ».