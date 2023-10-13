Деа вне заявки «Металлурга» 2-й матч подряд. У канадца было «минус 3» с «Салаватом»
Форвард «Металлурга» Жан-Себастьян Деа пропустил 2-й матч подряд.
29-летний канадский форвард набрал 5 (3+2) очков в 15 матчах Фонбчет чемпионата КХЛ.
У него был показатель полезности «минус 3» в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:6). После того матча Деа не сыграл с «Авангардом» (1:4) и не попал в заявку на сегодняшний матч с «Сибирью».
Тройку нападения первого звена в сегодняшней игре составили Никита Гребенкин, Михаил Грасс и Данила Юров.
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