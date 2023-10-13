Деа вне заявки «Металлурга» 2-й матч подряд. У канадца было «минус 3» с «Салаватом»

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Разин Жан-Себастьян Деа Данила Юров Никита Гребенкин Михаил Грасс Хоккей

Форвард «Металлурга» Жан-Себастьян Деа пропустил 2-й матч подряд.

29-летний канадский форвард набрал 5 (3+2) очков в 15 матчах Фонбчет чемпионата КХЛ.

У него был показатель полезности «минус 3» в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:6). После того матча Деа не сыграл с «Авангардом» (1:4) и не попал в заявку на сегодняшний матч с «Сибирью».

Тройку нападения первого звена в сегодняшней игре составили Никита Гребенкин, Михаил Грасс и Данила Юров.

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4 комментария

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amurseff03
Так он и в АХЛ не очень был, а в Кхл тем более слабо смотрится. Зачем брали такого легионера, не понятно.
+3
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+3
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Олег
Деа кто это? И зачем подписали?
+2
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+2
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Nanip
Смысла нет в нем, очень слабый, да и ещё такой бешеный контракт, думаю пора думать о расторжении
+2
0
+2
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Rudenzik
Он как раз играет на своём уровне, в Ахл такая же стата была, непонятно зачем вообще его брали, ещё и на такую зарплату
+2
0
+2
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