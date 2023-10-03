Разин о 8:3 с «Нефтехимиком»: «В 3-м периоде залетело все что можно. Учитывая мастерство «Металлурга», хотелось бы по 4-5 голов забивать в каждой игре»

Андрей Разин оценил победу «Металлурга» над «Нефтехимиком» (8:3) в КХЛ.

«Хорошее начало, повели 2:0. Как говорится, в конце первого периода случился «черт побери». Сами себе придумали проблемы. Хорошо, что второй период закончили в свою пользу. Гол Паливко помог нам выйти на третий период уверенно. В третьем периоде залетело все что можно. Порадовали зрителей.

Я бы не сказал, что мы совсем мало забиваем по сравнению с созданными моментами. Конечно, всегда хочется забивать по восемь. Учитывая наше мастерство, хотелось бы, пусть не по восемь, но по четыре-пять голов забивать в каждой игре.

Деа дали не отдохнуть, а, наоборот, нагрузили его. Подняли его функционалку. Он работал эти дни и сегодня вышел совсем другим», – сказал главный тренер « ».