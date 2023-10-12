Александр Тихонов: «Бах – игрушка в руках политиков. Ему не нужно было вручать орден Почета после Сочи-2014»

Теги Александр Тихонов Сочи-2014 МОК ОКР Томас Бах Политика ТАСС Биатлон

Александр Тихонов назвал президента МОК игрушкой в руках политиков.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Томас Бах (президент МОК – Sports.ru) – это игрушка в руках политиков. Я считаю, что ему не нужно было вручать орден Почета после Олимпиады [2014 года] в Сочи. Но лишать его этой награды сейчас смысла не вижу.

Очень многие считают, что МОК и его президент Томас Бах являются инициаторами глобального раздрая в мировом спорте. Это глубокое заблуждение. Это дело рук политиков – как они прикажут Баху, так и будет.

Сейчас правят бал американцы, но давно это пора делать нам, к сожалению, мы недостаточно занимаемся внешней политикой», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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25 комментариев

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SergeyFedorov93
Александр Тихонов — игрушка в руках производителей шуб
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Игорь Новиков
Ответ Melnikov1968
После таких высказываний хочется спросить: «А почему не мы правим баллом?» Мы сильная нация, нас все уважают, Путин настоящий лидер и прочее. Тогда почему США, а не Россия?
Потому что все выше перечисленное - сказки :)
+15
-1
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Melnikov1968
После таких высказываний хочется спросить: «А почему не мы правим баллом?» Мы сильная нация, нас все уважают, Путин настоящий лидер и прочее. Тогда почему США, а не Россия?
+8
0
+8
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Сергей Денисов
дед помолчи а
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Дмитрий
Необходимо сейчас же собрать пионеров, стахановцев, депутатов, лучших доярок, передовиков тыла на центральном кладбище страны-Красной Площади и торжественно отнять орден у чучела Баха (не перепутать с Иоганном Себастьяном)! После мероприятия концерт Газманова и Лепса.
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Аврал
Господи,я думал уже все полоумные высказались
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artem-lstik@mail.ru
тогда вручили, потому что был в руках каких надо политиков, а сейчас он просто от этих рук отбился, а к другим прибился
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петрович сектор1
По всем раскладам все они уже должны подползать к Кремлю ?)
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naPmu3aH
- И вообще орден этот надо было мне дать... У меня такого нет, а место на ̶ш̶у̶б̶е̶пиджаке еще есть!
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Александр Трифон0в
Интересно послушать мнение палестинцев по этому вопросу
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Ilya Kurepa
ха ха - кому ваш орден нужен ? он что имеет какую то ценность ?? кремль их раздает как пионерские значки ( даже пионерские значки раньше было тяжелле получить)
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dimitrii63
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Новиков на сайте, таперича я спокоен за Россию, орден Почета нужно было вручить ему
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Мари Хуан
Ответ chuqi89
Еще не вечер
А глубокий закат и ночь)
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Акылбек
Ответ Melnikov1968
После таких высказываний хочется спросить: «А почему не мы правим баллом?» Мы сильная нация, нас все уважают, Путин настоящий лидер и прочее. Тогда почему США, а не Россия?
да так сильно за уважали и уважает в.в.путина из-за уважения страну под санкции а ОКР забанили
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arustanjan@icloud.com
Недостаточно занимаемся внешней политикой и не занимаемся внутренней, чем же тогда занят наш сильный президент, видимо в основном ловит укатывающиеся ручки со стола.
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Татьяна Солотина
Так шёл бы и отнял этот орден, земли отнимаем, а тут какая-то побрякушка
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Сергей
Ответ Алексѣй Пестовъ
Дед опять не выпил таблетки
Наоборот, выпил.
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слесарь Гавриленко
"да мы ещё и не начинали". Заниматься внешней политикой
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Анатолий Антонов
-Будете вчерашний суп? Приходите завтра
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Atsuktuvas
Опять ошиблись? Что же так постоянно лажаем и лажаем?..
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Илья Савчук
Александр Тихонов- игрушка в руках персонала Первой им. Алексеева!
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Viatcheslav Kuritsyn
Езжай да одбери орден у Баха, какая проблема
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Алексѣй Пестовъ
Дед опять не выпил таблетки
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