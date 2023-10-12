Александр Тихонов: «Бах – игрушка в руках политиков. Ему не нужно было вручать орден Почета после Сочи-2014»
Александр Тихонов назвал президента МОК игрушкой в руках политиков.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Томас Бах (президент МОК – Sports.ru) – это игрушка в руках политиков. Я считаю, что ему не нужно было вручать орден Почета после Олимпиады [2014 года] в Сочи. Но лишать его этой награды сейчас смысла не вижу.
Очень многие считают, что МОК и его президент Томас Бах являются инициаторами глобального раздрая в мировом спорте. Это глубокое заблуждение. Это дело рук политиков – как они прикажут Баху, так и будет.
Сейчас правят бал американцы, но давно это пора делать нам, к сожалению, мы недостаточно занимаемся внешней политикой», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
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