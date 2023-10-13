Форвард «Ак Барса» Кателевский: «Амур» будет более заряженным. Они захотят исправить ошибки, но мы будем навязывать им свою игру»
Дмитрий Кателевский высказался о повторном матче «Ак Барса» с «Амуром».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет в субботу.
Форвард казанцев поделился мнением после матча в четверг против хабаровчан (5:3).
– Хорошая игра, много забитых голов. Неплохо сыграли в обороне. По установке тренерского штаба сразу начали активно, агрессивно. Надо исправить ошибки, которые допустили в этой игре, и готовиться к следующей.
– Чего ожидаете от «Амура» в следующем матче?
– Игра будет тяжелой, а соперник – более заряженным. Они захотят исправить ошибки, что допустили сегодня. Но мы будем навязывать им свою игру, – сказал Кателевский.
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