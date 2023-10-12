Мартемьянов о 3:5 от «Ак Барса»: «В мастерстве нам чуть не хватило, хотя моментов было достаточно. Благодарен парням, что бились до конца»

Теги Ак Барс Амур КХЛ Игорь Бобков Андрей Мартемьянов Дмитрий Лозебников Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Ак Барса» (3:5).

«В первом периоде неплохо играли в атаке, и немного наших защитников это дело захлестнуло. Два первых гола с пятака – это их работа. Потом сделали корректировки, отступать было некуда: пошли в высокий прессинг, иногда это удавалось.

Благодарен парням, что бились до конца и за это были вознаграждены двумя голами. Были еще моменты, где-то надо было «доедать», но соперник был не из робкого десятка – мастеровитая команда, много шансов они нам не дали.

В мастерстве нам чуть не хватило, хотя моментов было достаточно. Лозебникова заменили, чтобы не травмировать его, он много помогал нам. Плюс Игорь [Бобков] много не играл, ему надо набирать форму, он нормально вошел в игру», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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