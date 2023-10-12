Мартемьянов о 3:5 от «Ак Барса»: «В мастерстве нам чуть не хватило, хотя моментов было достаточно. Благодарен парням, что бились до конца»

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Ак Барса» (3:5).

«В первом периоде неплохо играли в атаке, и немного наших защитников это дело захлестнуло. Два первых гола с пятака – это их работа. Потом сделали корректировки, отступать было некуда: пошли в высокий прессинг, иногда это удавалось.

Благодарен парням, что бились до конца и за это были вознаграждены двумя голами. Были еще моменты, где-то надо было «доедать», но соперник был не из робкого десятка – мастеровитая команда, много шансов они нам не дали.

В мастерстве нам чуть не хватило, хотя моментов было достаточно. Лозебникова заменили, чтобы не травмировать его, он много помогал нам. Плюс Игорь [ ] много не играл, ему надо набирать форму, он нормально вошел в игру», – сказал главный тренер « » .