Форвард «Коламбуса» Джонсон пропустит матч с «Филадельфией» по решению тренера. Он 5-й номер драфта НХЛ

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Кент Джонсон Хоккей

Кент Джонсон не прошел в состав «Коламбуса» на первый матч сезона.

«Коламбус» сыграет против «Филадельфии» в игре регулярного чемпионата.

20-летний нападающий «Блю Джекетс» Кент Джонсон пропустит игру по решению главного тренера Паскаля Венсана. Канадец останется в запасе.

«Коламбус» выбрал Джонсона под общим пятым номером на драфте НХЛ-2021.

В прошлом сезоне форвард набрал 40 (16+24) очков в 79 матчах регулярного чемпионата.

2 комментария

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copti_san
У этих всё стабильно
+3
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+3
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HockeyMan
Всем там в Коламбусе думают?
0
0
0
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