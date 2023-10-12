Форвард «Коламбуса» Джонсон пропустит матч с «Филадельфией» по решению тренера. Он 5-й номер драфта НХЛ

Кент Джонсон не прошел в состав «Коламбуса» на первый матч сезона.

« » сыграет против «Филадельфии» в игре регулярного чемпионата.

20-летний нападающий «Блю Джекетс» пропустит игру по решению главного тренера Паскаля Венсана. Канадец останется в запасе.

«Коламбус» выбрал Джонсона под общим пятым номером на драфте НХЛ-2021.

В прошлом сезоне форвард набрал 40 (16+24) очков в 79 матчах регулярного чемпионата.