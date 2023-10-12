Форвард «Коламбуса» Джонсон пропустит матч с «Филадельфией» по решению тренера. Он 5-й номер драфта НХЛ
Кент Джонсон не прошел в состав «Коламбуса» на первый матч сезона.
«Коламбус» сыграет против «Филадельфии» в игре регулярного чемпионата.
20-летний нападающий «Блю Джекетс» Кент Джонсон пропустит игру по решению главного тренера Паскаля Венсана. Канадец останется в запасе.
«Коламбус» выбрал Джонсона под общим пятым номером на драфте НХЛ-2021.
В прошлом сезоне форвард набрал 40 (16+24) очков в 79 матчах регулярного чемпионата.
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