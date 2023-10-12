Рендулич о Ротенберге: «Общался с ним после матча «Сочи» и ЦСКА. Поговорили о системе СКА, обсудили мою роль»
Борна Рендулич рассказал, о чем говорил с тренером СКА Романом Ротенбергом.
Клуб ранее выменял игрока у «Сочи» на Марата Хуснутдинова. В дебютном матче за СКА форвард забил гол в ворота «Локомотива» (2:3).
«Общался ли с Романом Ротенбергом? Да, пару раз. Я общался с ним после матча «Сочи» и ЦСКА. Он позвонил мне, у нас состоялся отличный разговор примерно на полчаса.
Детали разговора? Да там ничего особенного. Поговорили о системе команды, обсудили мою роль, где я буду играть. Всякое такое», – сказал нападающий СКА Борна Рендулич.
А затем ещё полтора часа мы разговаривали о самолетных ногах, и об их роли в системе