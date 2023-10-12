Рендулич о Ротенберге: «Общался с ним после матча «Сочи» и ЦСКА. Поговорили о системе СКА, обсудили мою роль»

Борна Рендулич рассказал, о чем говорил с тренером СКА Романом Ротенбергом.

Клуб ранее выменял игрока у «Сочи» на Марата Хуснутдинова. В дебютном матче за СКА форвард забил гол в ворота «Локомотива» (2:3).

«Общался ли с ? Да, пару раз. Я общался с ним после матча «Сочи» и ЦСКА. Он позвонил мне, у нас состоялся отличный разговор примерно на полчаса.

Детали разговора? Да там ничего особенного. Поговорили о системе команды, обсудили мою роль, где я буду играть. Всякое такое», – сказал нападающий СКА Борна Рендулич.