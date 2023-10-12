Мартемьянов о задаче «Амура» выиграть Кубок Гагарина к 2026 году: «Что-то предсказывать в хоккее – неблагодарное дело. Но цель поставлена, будем стараться идти к ней»

Андрей Мартемьянов высказался о цели «Амура» выиграть Кубок Гагарина к 2026 году.

– Те цели и задачи, которые ставит высшее руководство клуба, председатель попечительского совета – к 2026 году и желательно быть в тройке на Востоке к Новому году, – насколько это достижимо?

– Я скажу, что это очень сложно. Чемпионат сейчас непредсказуемый, практически все команды подравнялись.

Появились новые лидеры в командах, новые клубы-лидеры. И что-то предсказывать в хоккее – это неблагодарное дело.

Но цель поставлена, будем стараться идти к ней, – сказал главный тренер « » .