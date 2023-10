Губерниев о Капризове: «Надеюсь, он еще немножко любит меня. Мы переписываемся, он отвечает не всегда, дает знать о себе статус звезды. Но в целом он хороший парень»

Дмитрий Губерниев поделился мнением о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.

– был назначен ассистентом капитана «Миннесоты». Не будет ли на него давить такая ответственность?

– Кирилл Капризов растет, Кирилл Капризов матереет. Его уважают партнеры, он блестящий хоккеист и по натуре лидер. А если он через год станет капитаном «Миннесоты», я этому не только не удивлюсь, но и буду всячески рукоплескать. Капризов – один из моих самых обожаемых хоккеистов. Капризик, я люблю тебя!

Да, Кирилл этим летом не приезжал в Россию. Но это его выбор. Хочет – приезжает, хочет – не приезжает. Что мне теперь, его меньше любить? Мы же переписываемся. И в основном я ему рукоплещу. Отправляю сообщения из серии: «How are you? You’re the greatest player around the world» То есть «Кирюха, нет никого в мире лучше тебя!»

Смею думать, что мы по-прежнему проникнуты друг к другу большим уважением. Я надеюсь, что Капризов еще немножко любит меня. Отвечает не всегда, дает знать о себе статус звезды. Но в целом он хороший парень, – сказал комментатор .