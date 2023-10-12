Губерниев о Капризове: «Надеюсь, он еще немножко любит меня. Мы переписываемся, он отвечает не всегда, дает знать о себе статус звезды. Но в целом он хороший парень»

Теги Миннесота НХЛ Дмитрий Губерниев Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев поделился мнением о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.

Кирилл Капризов был назначен ассистентом капитана «Миннесоты». Не будет ли на него давить такая ответственность?

– Кирилл Капризов растет, Кирилл Капризов матереет. Его уважают партнеры, он блестящий хоккеист и по натуре лидер. А если он через год станет капитаном «Миннесоты», я этому не только не удивлюсь, но и буду всячески рукоплескать. Капризов – один из моих самых обожаемых хоккеистов. Капризик, я люблю тебя!

Да, Кирилл этим летом не приезжал в Россию. Но это его выбор. Хочет – приезжает, хочет – не приезжает. Что мне теперь, его меньше любить? Мы же переписываемся. И в основном я ему рукоплещу. Отправляю сообщения из серии: «How are you? You’re the greatest player around the world» То есть «Кирюха, нет никого в мире лучше тебя!»

Смею думать, что мы по-прежнему проникнуты друг к другу большим уважением. Я надеюсь, что Капризов еще немножко любит меня. Отвечает не всегда, дает знать о себе статус звезды. Но в целом он хороший парень, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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7 комментариев

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ARAMIS777
Губер как всегда в своём репертуаре.
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Михаил Опякин
В каждой дырке затычка Димасик
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Андрей Герасимов
Решил напомнить о себе любимом
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Михаил Черный
Взял на ровном месте обвинил Капризова в том, что он якобы зазвездился. Красавчик.
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vik444
Губерниев Капризов найдет себе помоложе.
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Dinamik1
Губер по любви соскучился.
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Maxim Shumov
Я бы ему тоже не отвечал, хоть у меня и в помине не может быть статуса звезды.
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