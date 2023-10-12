Давыдов о «Динамо»: «Весь сезон Гусев и легионеры не вытянут. Нужно больше помощи от других звеньев, молодежи. Джиошвили надо делать решающий шаг»

Виталий Давыдов поделился мыслями о выступлении «Динамо».

– Вчера « » по буллитам уступило в Астане, в последних четырех матчах набраны лишь два очка. Спад?

– Скорее небольшая ямка. На мой взгляд, родную команду выбили из колеи « » и Дальний Восток.

– Виталий Семенович, поясните, пожалуйста.

– «Динамо» хорошо стартовало, шло в лидерах Западной конференции. Были большие ожидания от матча с «Торпедо», после плей-офф оно стало для нас особым раздражителем. Рассчитывали на реванш, но получили крупное поражение.

Тут еще наслоилось и турне по Дальнему Востоку. Вроде бы оно прошло в конце сентября и успешно, но спад после него был неизбежным. Убедились в этом и с «Торпедо», и в Череповце, где вытянули нулевую игру в овертайме, и вчера в Астане. Природу не обманешь.

– В чем резервы «Динамо»?

– Пока очень многое зависит от лидеров – первоя пятерки во главе с Гусевым. Они ведут игру и делают результат.

Но весь сезон Гусев и легионеры не вытянут. Нужно больше помощи от других звеньев, от молодежи. В этом главный резерв.

– Кто близок к тому, чтобы снять нагрузку с и Ко?

– В каких-то матчах выделяется форвард . Он и в прошлом сезоне балансировал между ролью середняка и лидера, надо делать решающий шаг, становиться мастером.

Вообще у нас много молодежи в третьем-четвертом звеньях, в дочерних командах. Считаю, что она должна вести себя смелее, громче стучаться в двери. Здесь лучший пример – то же «Торпедо», – сказал трехкратный олимпийский чемпион .