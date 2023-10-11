Серьезная проверка для нового рулевого «Барыса» и московское дерби



Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам четверга в КХЛ

11 октября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги «Барыс» примет московское «Динамо», а в самой столице России пройдет матч«Спартак» – ЦСКА.

«Барыс» (Астана) – «Динамо» (Москва). 11 октября, 19:30 (время Астаны)

С приходом нового главного тренера клуб из столицы Казахстана сразу же прервал пятиматчевую серию поражений в «регулярке» и обыграл «Трактор» со счетом 2:1. Но что это было? Разовый всплеск эмоций в связи со сменой рулевого? Или же Галым Мамбеталиев смог найти секретный подход к хоккеистам «Барыса», чего не удавалось сделать Скабелке?

Во многом ответ на этот вопрос даст следующая игра астанчан, против московского «Динамо» – соперника куда более грозного, чем команда из Челябинска. И, к слову, – очень неудобного для «Барыса».

«Бело-голубые», идущие в группе лидеров Западной конференции КХЛ, выиграли у казахстанцев пять последних очных дуэлей, а из десяти предыдущих встреч между этими противниками лишь одна осталась за «Барысом».

Правда, нельзя не отметить того факта, что «динамовцам» с «барсами» для выявления сильнейшего зачастую не хватает основного времени матча, и их спор нередко перетекает в овертайм, а то и в серию буллитов.

И на этот раз эксперты Olimpbet видят в москвичах заведомых фаворитов противостояния в Астане: Победитель матча: «Барыс» – 2.69, «Динамо» (Москва) – 1.46. А вероятность дополнительного времени самым надежным букмекером Казахстана оценивается кэфом 4.2.

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«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва). 11 октября, 22:30

Совсем недавно между собой рубились футбольные клубы с такими же названиями. Сильнейшего выявить тогда не удалось – ничья 2:2. Теперь же настал черед встретиться хоккейным командам «Спартака» и ЦСКА, а вот в их споре победитель определится обязательно.

Довольно непривычно видеть «красно-белых» в турнирной таблице выше «армейцев». Последние балансируют на грани зоны плей-офф, и в случае поражения от земляков запросто могут вылететь из кубковой восьмерки Запада. «Спартак» же идет среди лидеров конференции, и останется там, даже если проиграет московским соседям.

Между тем, ЦСКА был сильнее «спартаковцев» в четырех из пяти последних матчей, прошедших в рамках Континентальной хоккейной лиги. В том числе, «красно-синие» одержали победу над «красно-белыми» уже в текущей «регулярке», первое дерби сезона завершилось в пользу «армейцев» в овертайме – 3:2 (ОТ).

Вот и сейчас аналитики из Olimpbet полагают, что у команды Сергея Федорова шансов на благоприятный исход больше, чем у коллектива Алексея Жамнова.Победитель матча: «Спартак» – 2.14, ЦСКА – 1.7. При этом эксперты сходятся во мнении, что шайб в дерби будет заброшено не меньше пяти: Тотал (4.5) бол – 1.6.

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