И.о. тренера «Барыса» Мамбеталиев о 3:2 с московским «Динамо»: «Ловили шайбу на себя, потерпели в овертайме, на буллитах выиграли»

Галым Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над московским «Динамо» (3:2 Б) в КХЛ.

– Мы разбирали соперника и готовились. Игра сложная, соперник хороший. Ребята сегодня молодцы, старались. Ловили шайбу на себя, терпели в обороне, терпели в атаке. Потерпели в овертайме, на буллитах выиграли. Молодцы!

– Кто определяет пятерку игроков, которая выходит бить буллиты?

– Своих я всех знаю, кто был на чемпионате мира, кто может исполнить. И двух мы взяли – Барбера и Оберга, они праворукие, должны исполнять. Чуть не получилось, ничего страшного. В следующий раз, думаю, получится, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».