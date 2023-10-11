«Коламбус» продлил контракт с Дэнфортом на год и 1,1 млн долларов

Нападающий Джастин Дэнфорт подписал новый контракт с «Коламбусом».

Срок соглашения рассчитан на 1 год – до конца сезона-2024/25. Зарплата – 1,1 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Джастин Дэнфорт провел 6 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (2+1) балла, после чего выбыл до конца сезона из-за травмы плеча.

Срок действующего контракта игрока с кэпхитом 975 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Всего он набрал 17 (12+5) баллов в 51 матче в НХЛ за «Коламбус».