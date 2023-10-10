«Нью-Джерси» выиграл 7 из 7 выставочных матчей. Братт с 9 очками стал лучшим бомбардиром предсезонки НХЛ, Джек Хьюз разделил 2-е место

«Нью-Джерси» выиграл 7 из 7 выставочных матчей.

Клуб завершил предсезонку без поражений и с максимальным количеством побед среди всех команд лиги. Второе место разделили « » и « », выигравшие по 6 матчей.

Лучшим бомбардиром предсезонки стал форвард «Девилс» , набравший 9 (5+4) очков в 4 играх.

Второе место разделили его одноклубник (8 очков в 4 играх, 5+3), из « » (8 очков в 4 играх, 2+6) и из «Коламбуса» (8 очков в 5 играх, 4+4).

Среди россиян лучший результат показал из « » (5 очков в 4 играх, 2+3).