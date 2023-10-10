«Нью-Джерси» выиграл 7 из 7 выставочных матчей. Братт с 9 очками стал лучшим бомбардиром предсезонки НХЛ, Джек Хьюз разделил 2-е место
«Нью-Джерси» выиграл 7 из 7 выставочных матчей.
Клуб завершил предсезонку НХЛ без поражений и с максимальным количеством побед среди всех команд лиги. Второе место разделили «Лос-Анджелес» и «Оттава», выигравшие по 6 матчей.
Лучшим бомбардиром предсезонки стал форвард «Девилс» Йеспер Братт, набравший 9 (5+4) очков в 4 играх.
Второе место разделили его одноклубник Джек Хьюз (8 очков в 4 играх, 5+3), Джек Айкел из «Вегаса» (8 очков в 4 играх, 2+6) и Патрик Лайне из «Коламбуса» (8 очков в 5 играх, 4+4).
Среди россиян лучший результат показал Кирилл Марченко из «Коламбуса» (5 очков в 4 играх, 2+3).
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