«Нью-Джерси» выиграл 7 из 7 выставочных матчей. Братт с 9 очками стал лучшим бомбардиром предсезонки НХЛ, Джек Хьюз разделил 2-е место

Теги выставочные матчи рейтинги Нью-Джерси Оттава Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Вегас Джек Айкел Патрик Лайне Йеспер Братт Кирилл Марченко Джек Хьюз Хоккей

«Нью-Джерси» выиграл 7 из 7 выставочных матчей.

Клуб завершил предсезонку НХЛ без поражений и с максимальным количеством побед среди всех команд лиги. Второе место разделили «Лос-Анджелес» и «Оттава», выигравшие по 6 матчей. 

Лучшим бомбардиром предсезонки стал форвард «Девилс» Йеспер Братт, набравший 9 (5+4) очков в 4 играх.

Второе место разделили его одноклубник Джек Хьюз (8 очков в 4 играх, 5+3), Джек Айкел из «Вегаса» (8 очков в 4 играх, 2+6) и Патрик Лайне из «Коламбуса» (8 очков в 5 играх, 4+4). 

Среди россиян лучший результат показал Кирилл Марченко из «Коламбуса» (5 очков в 4 играх, 2+3). 

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4 комментария

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Мадина Уйгурова
уничтожат всех выйдя с 1 места
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4etlanin
где глянуть их состав на регулярку из 23 чел.?
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LOsP06GH
Ну не знаю, так себе достижение. Плохая примета как известно всех рвать в выставке!
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Александр Балабанов
Ответ 4etlanin
где глянуть их состав на регулярку из 23 чел.?
Не поверите, на сайте клуба - https://www.nhl.com/devils/news/devils-set-23-man-opening-season-roster-release
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