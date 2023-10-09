«Коламбус» отправил Воронкова в АХЛ
Дмитрий Воронков отправлен в АХЛ.
Российский нападающий не прошел в состав окончательный команды из 23 хоккеистов перед стартом регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, «Коламбус» перевел Дмитрия Воронкова в команду «Кливленд» – фарм-клуб в АХЛ.
Добавим, что нападающий Егор Чинахов и вратарь Даниил Тарасов помещены в список травмированных.
не знаю почему, но СЮ он прям кошмарил конкретно
1. Дима должен привыкнуть темпу НХЛ, тут тоже самое как у Марченко
2. Контракт. Его можно отправить без прохождения драфтом отказов. Это касается и Бланкенбурга, который был на предсезонке одним из лучших, но увы, тоже самое, контракт это позволяет.
Ждём обменов, поскольку с Димой считается в основе, также как и с Чинаховом, есть Оливье, который сейчас в списке травмированных (также как и Егор и Тарасов), но он вернётся.