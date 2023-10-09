«Коламбус» отправил Воронкова в АХЛ

Дмитрий Воронков отправлен в АХЛ.

Российский нападающий не прошел в состав окончательный команды из 23 хоккеистов перед стартом регулярного чемпионата .

Таким образом, « » перевел в команду «Кливленд» – фарм-клуб в .

Добавим, что нападающий и вратарь Даниил Тарасов помещены в список травмированных.