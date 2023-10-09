«Коламбус» отправил Воронкова в АХЛ

Теги Коламбус НХЛ АХЛ Кливленд Даниил Тарасов Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Дмитрий Воронков отправлен в АХЛ.

Российский нападающий не прошел в состав окончательный команды из 23 хоккеистов перед стартом регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Коламбус» перевел Дмитрия Воронкова в команду «Кливленд» – фарм-клуб в АХЛ.

Добавим, что нападающий Егор Чинахов и вратарь Даниил Тарасов помещены в список травмированных.

16 комментариев

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Александр Матросов
Как говорил ГТ Коламбуса "Он разнесет лигу"... Но видимо не сейчас. Или не ту лигу. Ну или не разнесет)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Матросов
Как говорил ГТ Коламбуса "Он разнесет лигу"... Но видимо не сейчас. Или не ту лигу. Ну или не разнесет)
Марченко тоже начинал в АХЛ сезон
+7
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+6
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sd4fmwrvz8
Лучший воспитанник в истории ак барса 😁😁😁сразу сказал будет парится в ахл потом обратно приедет ,дубина игрок в НХЛ такие не нужны , для ахл сойдет еще , ну может время от времени будут выдирать в основу и то дыры латать , когда из состава кто нибудь выпадет ,грязный игрок короче плевать на него
+14
-11
+3
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Rudenzik
Ждём в Ак Барсе, а то Радулов уже соскучился
+2
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Татарин Уфимский
Удачи конечно Воронкову , если у него будут хорошие партнёры возможно заиграет в НХЛ,. Зависит ещё от тренера, нужен ли тренеру игрок с таким стилем игры в команде? Поживём увидим.
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ermol@y
Ответ sd4fmwrvz8
Лучший воспитанник в истории ак барса 😁😁😁сразу сказал будет парится в ахл потом обратно приедет ,дубина игрок в НХЛ такие не нужны , для ахл сойдет еще , ну может время от времени будут выдирать в основу и то дыры латать , когда из состава кто нибудь выпадет ,грязный игрок короче плевать на него
Неудивительно, что это пишет человек, который пилит за всю Башкирию)
+4
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marshal .masha
Ответ ermol@y
Неудивительно, что это пишет человек, который пилит за всю Башкирию)
Башкиры наверное очень скучают)
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4k7shv9zrw
Ответ marshal .masha
Башкиры наверное очень скучают)
Они плохо спят если его вспоминают)
не знаю почему, но СЮ он прям кошмарил конкретно
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marshal .masha
Ответ 5kywn5cddd
При том, что место в ростере получил некий Джастин Дэнфорт, который играл за Витязь😂
Когда Дэнфорт вернулся из КХЛ, тоже начал сезон в АХЛ, а следующие 2 года игрок основы
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Pirikas
Держаться надо, татарстанская надежда!)
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Ramones forever!!!
Грустно, но читалось.
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Tosha NeoN
Показал свой уровень
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Cbj Fan
Есть две проблемы:

1. Дима должен привыкнуть темпу НХЛ, тут тоже самое как у Марченко
2. Контракт. Его можно отправить без прохождения драфтом отказов. Это касается и Бланкенбурга, который был на предсезонке одним из лучших, но увы, тоже самое, контракт это позволяет.

Ждём обменов, поскольку с Димой считается в основе, также как и с Чинаховом, есть Оливье, который сейчас в списке травмированных (также как и Егор и Тарасов), но он вернётся.
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Tosha NeoN
Ответ Фёдор Кузнецов
Марченко тоже начинал в АХЛ сезон
Может и закончить, посмотрим как будет выглядеть в регулярке
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