Где смотреть Вегас – Даллас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 18 октября

Теги Даллас НХЛ Вегас Хоккей

В среду, 18 октября, сыграют Вегас и Даллас в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Во сколько играют Вегас – Даллас

  • Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.

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