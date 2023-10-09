Где смотреть Вегас – Даллас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 18 октября
В среду, 18 октября, сыграют Вегас и Даллас в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «T-Mobile Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вегас – Даллас
- Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.
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