Где смотреть Вегас – Даллас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 18 октября

В среду, 18 октября, сыграют Вегас и Даллас в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «T-Mobile Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вегас – Даллас

Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.

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