Ротенберг о 3:0 с «Ладой»: «Железобетонная оборона, яркая атака. Качество льда настораживает, его везде надо улучшать»

Теги Лада СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Ладой» (3:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков – полные трибуны. Наших болельщиков, которые приехали на игру, – мы чувствовали эту поддержку.

Тяжелая игра, соперник хотел выиграть. Мы понимали, что будет тяжело. Ребята молодцы, вырвали победу. Железобетонная оборона, яркая атака.

Надо многие вещи улучшить, не всем довольны. Будем работать.

Качество льда настораживает. В Москве тоже были проблемы со льдом. Как-то хочется в лигу обратиться. Все-таки качество льда надо везде улучшать. Это проблема для нас на сегодняшний день. Надеемся, что нас услышат», – сказал главный тренер СКА в ходе флэш-интервью.

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15 комментариев

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йозе марино
количество фарм клубов ваших настораживает..
+36
-1
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LokoYarik
Систему и схемы Великого Йозе даже плохой лед не в силах остановить
+13
-1
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Melnikov1968
Рома, а есть соперники, которые хотят проиграть?
+5
0
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Разрушающий мифы
фееричный...
+5
-1
+4
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Дмитрий Пасечник
Почему нету в составе Мичкова и Грицука? они
не проходят в состав чтоли?
+4
-1
+3
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Machine Head
Ответ Дмитрий Пасечник
Почему нету в составе Мичкова и Грицука? они не проходят в состав чтоли?
Готовятся к переходу в Сочи , наверное. Или на трибуне сидят -программу зритель выполняют .
+2
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genowayy
Ты то почем знаешь, хороший лёд или нет?
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Персональные данные Номер 67327384
Я думаю, что Рома как настоящий системщик после игры пьет фреш из ледовых крошек с отправлениями хоккеистов. Все мы знаем, как часто и много хоккеисты отправляют свои физиологические жидкости на лед. И это нормально, это физиология
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Eliza77
Ну да, фееричная игра! Крутая победа над принципиальным соперником !
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Рустам Салихов
Не голос ли этого клоуна просила удалить Браташа во время матча?
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Андрей Андреев
Ответ Machine Head
Ротенберг не хочешь Ладу потренировать ? Там же пол команды твоих воспитанников . Поставишь им железобетонную оборону.
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