Ротенберг о 3:0 с «Ладой»: «Железобетонная оборона, яркая атака. Качество льда настораживает, его везде надо улучшать»

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Ладой» (3:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков – полные трибуны. Наших болельщиков, которые приехали на игру, – мы чувствовали эту поддержку.

Тяжелая игра, соперник хотел выиграть. Мы понимали, что будет тяжело. Ребята молодцы, вырвали победу. Железобетонная оборона, яркая атака.

Надо многие вещи улучшить, не всем довольны. Будем работать.

Качество льда настораживает. В Москве тоже были проблемы со льдом. Как-то хочется в лигу обратиться. Все-таки качество льда надо везде улучшать. Это проблема для нас на сегодняшний день. Надеемся, что нас услышат», – сказал главный тренер в ходе флэш-интервью.