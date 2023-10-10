Каменский о переходе Рендулича из «Сочи»: «Если СКА ослабляет команду, то это не очень хорошо. Нужно понимать детали, на каких условиях обмен произошел»

Теги СКА Валерий Каменский КХЛ Сочи Борна Рендулич Марат Хуснутдинов Хоккей

Валерий Каменский поделился мыслями об обмене между СКА и «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим Борной Рендуличем, а сочинцы получили взамен Марата Хуснутдинова.

«Команды же договариваются между собой о сделках, возможно, у клубов есть договор друг с другом. Это бизнес, поэтому все логично.

Но нужно понимать, на каких условиях обмен произошел. Могут же денежную компенсацию еще отдавать, надо понимать детали. Если СКА ослабляет команду, то это не очень хорошо», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
У вас бизнес-составляющая в исполнении Ротенберга просто уничтожает спортивную составляющую, а вы все еще что-то пытаетесь понять.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Буренков
Обмен произошëл на условиях : "СКА сказал - фарм-клуб сделал! "
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий