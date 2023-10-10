Каменский о переходе Рендулича из «Сочи»: «Если СКА ослабляет команду, то это не очень хорошо. Нужно понимать детали, на каких условиях обмен произошел»

Валерий Каменский поделился мыслями об обмене между СКА и «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим , а сочинцы получили взамен .

«Команды же договариваются между собой о сделках, возможно, у клубов есть договор друг с другом. Это бизнес, поэтому все логично.

Но нужно понимать, на каких условиях обмен произошел. Могут же денежную компенсацию еще отдавать, надо понимать детали. Если СКА ослабляет команду, то это не очень хорошо», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.