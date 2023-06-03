Пьяная девушка из номера Ничушкина в отеле в Сиэтле назвала его «лжецом» и «очень плохим человеком» (NY Post)

Пьяная девушка из номера Ничушкина в Сиэтле назвала его «лжецом» и «плохим человеком».

Полиция Сиэтла опубликовала видео с камер сотрудников, прибывших в отель, где располагался « ».

Инцидент произошел перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Сиэтлом» и «Эвеланш» (итоговый счет 4-3).

Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда .

Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.

Девушка сообщила прибывшим полицейским, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. Также она сообщила, что мужчина, находившийся с ней вместе в отеле, забрал ее паспорт. После чего предложила полицейским проверить камеры видеонаблюдения.

Как утверждает NY Post, девушка назвала именно Ничушкина «лжецом» и «очень плохим человеком». Хоккеист к тому времени уже покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности «Эвеланш». На лед в серии он более не выходил.

В итоге она была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было. Дальнейшие попытки журналистов разыскать ее не увенчались успехом.

Ранее полиция Сиэтла заявляла, что никакого расследования по факту данного инцидента не ведется.

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