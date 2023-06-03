Пьяная девушка из номера Ничушкина в отеле в Сиэтле назвала его «лжецом» и «очень плохим человеком» (NY Post)

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл девушки и спорт Хоккей

Пьяная девушка из номера Ничушкина в Сиэтле назвала его «лжецом» и «плохим человеком».

Полиция Сиэтла опубликовала видео с камер сотрудников, прибывших в отель, где располагался «Колорадо». 

Инцидент произошел перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Сиэтлом» и «Эвеланш» (итоговый счет 4-3). 

Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда Валерия Ничушкина

Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911. 

Девушка сообщила прибывшим полицейским, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. Также она сообщила, что мужчина, находившийся с ней вместе в отеле, забрал ее паспорт. После чего предложила полицейским проверить камеры видеонаблюдения.

Как утверждает NY Post, девушка назвала именно Ничушкина «лжецом» и «очень плохим человеком». Хоккеист к тому времени уже покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности «Эвеланш». На лед в серии он более не выходил.

В итоге она была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было. Дальнейшие попытки журналистов разыскать ее не увенчались успехом.

Ранее полиция Сиэтла заявляла, что никакого расследования по факту данного инцидента не ведется. 

Новый поворот в истории Ничушкина: сотрудники «Колорадо» сами увезли его от девушки из номера. Переживали за здоровье

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35 комментариев

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Sla Slo
Именно поэтому она и оказалась в его номере, чтобы сказать ему в лицо все, что она думает.
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Аризона Койотис
И ещё почему-то назвала его редисом.
+16
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Vladimir Zinkov
Ответ Sla Slo
Именно поэтому она и оказалась в его номере, чтобы сказать ему в лицо все, что она думает.
И добавила, что он и как хоккеист так себе
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Порядка.нет
Вот это история......Толстой с Достоевским отдыхают
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Vedved
Ответ tibalt
История с очень плохим ароматом, если всё было так безобидно, как пытается показать сторона клуба, почему бы не обнародовать информацию и снять все вопросы, а так очень похоже на попытку отмазать Валеру от какого-то дерьма
Какую информацию им надо обнародовать?🤔
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Варлампий Варлампий
не заплатил за услуги чтоль?
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Костя Кот
иришка чики пики как всегда пьяная и всех обзывает
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Frost Knight
Ответ Варлампий Варлампий
не заплатил за услуги чтоль?
Сказал, что он продюсер)
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Kot Malder
Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны (с)
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Геннадий Тимченко
почему эту хрень продолжают публиковать - причём без начала и конца истории, которая произошла уже давно и девушка навряд ли её впомнит, если только она не фантазер типа Алвеса
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psycho
а ещё он называл её земляным червяком
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Эразм
Ты на мне жениться обещал!
Мало ли, что я на тебе обещал!
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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sk0208827
Ответ Sla Slo
Именно поэтому она и оказалась в его номере, чтобы сказать ему в лицо все, что она думает.
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну раз она так сказала, то это минимум 25 лет турьмы! Это же не коррупция Байдена, это серьёзно!
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Vedved
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
С чего вдруг?) если своей игрой - они приносят больше денег, чем получают🤔
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Клирик
С тех пор их никто не видел))
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ДМ-1чемпион
Ответ sk0208827
печально что ты свои обиды высказываешь просто по национальности)))
А ХА ХА. Вообще никаких обид. Просто все очевидно. И жизнь все подтверждает.
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