Пьяная девушка из номера Ничушкина в отеле в Сиэтле назвала его «лжецом» и «очень плохим человеком» (NY Post)
Пьяная девушка из номера Ничушкина в Сиэтле назвала его «лжецом» и «плохим человеком».
Полиция Сиэтла опубликовала видео с камер сотрудников, прибывших в отель, где располагался «Колорадо».
Инцидент произошел перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Сиэтлом» и «Эвеланш» (итоговый счет 4-3).
Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда Валерия Ничушкина.
Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.
Девушка сообщила прибывшим полицейским, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. Также она сообщила, что мужчина, находившийся с ней вместе в отеле, забрал ее паспорт. После чего предложила полицейским проверить камеры видеонаблюдения.
Как утверждает NY Post, девушка назвала именно Ничушкина «лжецом» и «очень плохим человеком». Хоккеист к тому времени уже покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности «Эвеланш». На лед в серии он более не выходил.
В итоге она была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было. Дальнейшие попытки журналистов разыскать ее не увенчались успехом.
Ранее полиция Сиэтла заявляла, что никакого расследования по факту данного инцидента не ведется.
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Мало ли, что я на тебе обещал!