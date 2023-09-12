«Сочи» подтвердил переход Мичкова из СКА. Аренда – до конца сезона

«Сочи» объявил о переходе Матвея Мичкова из СКА.

18-летний нападающий пополнил состав южан на правах аренды до конца сезона.

По ходу прошлого сезона также перешел из на правах аренды в « » и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата .

В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.

Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).

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