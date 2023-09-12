«Сочи» подтвердил переход Мичкова из СКА. Аренда – до конца сезона
«Сочи» объявил о переходе Матвея Мичкова из СКА.
18-летний нападающий пополнил состав южан на правах аренды до конца сезона.
По ходу прошлого сезона Матвей Мичков также перешел из СКА на правах аренды в «Сочи» и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата КХЛ.
В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.
Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).
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