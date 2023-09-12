«Сочи» подтвердил переход Мичкова из СКА. Аренда – до конца сезона

Теги СКА переходы КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

«Сочи» объявил о переходе Матвея Мичкова из СКА.

18-летний нападающий пополнил состав южан на правах аренды до конца сезона.

По ходу прошлого сезона Матвей Мичков также перешел из СКА на правах аренды в «Сочи» и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата КХЛ.

В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.

Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).

Мичков второй раз ушел в аренду из СКА: почему Ротенберг ему не доверяет?

3 комментария

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ottomann
Такое себе развитие в системе КХЛ....

Он бы в АХЛ быстрее прогрессировал чем так
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Misson
Догадки о том, где следующим летом окажется Мичков перерастают в легкую уверенность. Ротенберг тогда скажет большое человеческое спасибо Есмантовичу-Фёдорову и остальной цээскашной милитаристской клике.
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Goodvin55
В случае Мичкова кажется что для него оптимальный вариант поехать играть в СА. Чем вот этот цирк с понями. Тем более что думаю проблем с контрактом не возникнет в свете последних событий.
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