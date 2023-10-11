Спортивный врач Жаров: «По Овечкину можно писать книги и диссертации. Такой тонус в 37 лет – результат огромной работы с телом. Есть шанс побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»

Спортивный врач Алексей Жаров уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.

Капитан « » занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами. Лидирует Уэйн Гретцки (894).

– Что ждете от сезона НХЛ?

– С интересом слежу и за НХЛ, и за КХЛ. Несмотря на то, что с 2019 года работаю с хоккеистами не в команде, а на сессионной основе, от «шайбы» не ушел, в курсе событий.

Для меня главный человек всего хоккейного сезона – Александр Овечкин. До снайперского рекорда – всего семь десятков шайб. В принципе, зная такую машину, как Александр, есть шанс побить рекорд уже в этом сезоне. И это будет главное хоккейное событие XXI века.

– Почему верите в то, что такое возможно?

– Так в это верит каждый реабилитолог! Для нас – идеальный пациент. И в «Динамо», и в сборной России он всегда использовал по максимуму время для реабилитации и массажа, плотнее всех работал с нашими специалистами.

Считаю, что по Овечкину можно писать диссертации и книги. Быть в 37 лет в таком тонусе, одной из самых ярких звезд и идти на рекорд Гретцки – это не улыбка фортуны, а результат огромной работы со своим телом. Работы, которая рядовым болельщикам незаметна. И которую способны оценить лишь профессионалы.

Все это прекрасно понимают реабилитологи. Поэтому только они уверены, что Александр побьет великий рекорд. А вот некоторые журналисты и специалисты, судя по прессе, еще сомневаются, – сказал Жаров со смехом.