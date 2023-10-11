Спортивный врач Жаров: «По Овечкину можно писать книги и диссертации. Такой тонус в 37 лет – результат огромной работы с телом. Есть шанс побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Здоровье Тренировки Хоккей

Спортивный врач Алексей Жаров уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 шайбами. Лидирует Уэйн Гретцки (894). 

– Что ждете от сезона НХЛ?

– С интересом слежу и за НХЛ, и за КХЛ. Несмотря на то, что с 2019 года работаю с хоккеистами не в команде, а на сессионной основе, от «шайбы» не ушел, в курсе событий.

Для меня главный человек всего хоккейного сезона – Александр Овечкин. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки – всего семь десятков шайб. В принципе, зная такую машину, как Александр, есть шанс побить рекорд уже в этом сезоне. И это будет главное хоккейное событие XXI века.

– Почему верите в то, что такое возможно?

– Так в это верит каждый реабилитолог! Для нас Александр Овечкин – идеальный пациент. И в «Динамо», и в сборной России он всегда использовал по максимуму время для реабилитации и массажа, плотнее всех работал с нашими специалистами.

Считаю, что по Овечкину можно писать диссертации и книги. Быть в 37 лет в таком тонусе, одной из самых ярких звезд НХЛ и идти на рекорд Гретцки – это не улыбка фортуны, а результат огромной работы со своим телом. Работы, которая рядовым болельщикам незаметна. И которую способны оценить лишь профессионалы.

Все это прекрасно понимают реабилитологи. Поэтому только они уверены, что Александр побьет великий рекорд. А вот некоторые журналисты и специалисты, судя по прессе, еще сомневаются, – сказал Жаров со смехом. 

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17 комментариев

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Артем Зырянов
Есть шанс побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне

Вот так спортивный врач Жаров сам себя дискредитировал.
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Сергей Орлов
Овечкин совсем не режимник и никогда не был замечен фанатичной работой с телом, тут просто спасибо природе и везению, что не было серьёзных травм.
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+9
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карабашка
72 шайбы за сезон в 37 лет?Мдя…врачу явно нужен доктор
+8
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Антон Якимцев
Ответ карабашка
72 шайбы за сезон в 37 лет?Мдя…врачу явно нужен доктор
Кожевникова не он лечит случайно?
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Оскар Муравьёв
Ответ карабашка
72 шайбы за сезон в 37 лет?Мдя…врачу явно нужен доктор
Ему38
+2
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Антон Якимцев
Врач Жаров:
Тонус Овечкина позволит ему побить рекорд Гретцки даже в локаут.
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Machine Head
Так и будет . Конечно, обойти Гретцки в этом сезоне задача нереальная. Но то, что про Овечкина будут снимать фильмы , писать книги в России , Европе и Северной Америке - в этом сомнений нет никаких! Величайший игрок и спортсмен!
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Alex Vieri
Ответ Сергей Орлов
Овечкин совсем не режимник и никогда не был замечен фанатичной работой с телом, тут просто спасибо природе и везению, что не было серьёзных травм.
Тоже про это хотел написать. То что Овечкин скорее должен свою генетику благодарить, из-за чего травмы стороной обходили. Для меня, например, Буре все равно стоит выше, чем Ови. Но Павлу наоборот со здоровьем очень не повезло. Да плюс еще сказалось, что хоккей НХЛ стал другим, сейчас в кость никто не играет, чтобы специально сломать.
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Деметрио
У Овечкина есть шанс забить 72 шайбы за сезон? Зачем такую чушь озвучивать-то. Подобрастие, лесть и все такое - понятно, но зачем выставлять себя откровенным клоуном.
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Ярик01
"Следящий за НХЛ" скорее всего не понимает, что речь исключительно о регулярном сезоне, где забросить 72 шайбы за сезон Овечкину ну совершенно нереально
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curdboy
нууу, учитывая что праймовый Овечкин клал "всего" 65 шайб (как звучит-то)))), то 38-летнему Овечкину положить 70 - это просто невероятно.
А вдруг Кузя выдаст монструозный сезон, тогда можно и о полтиннике помечтать))
ESPN тут предсказали, что Саня выбьет 850 18 января 2024 года (видимо, независимо от формы Жени)
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Сульшер жги!
Шансов практически нет (написал для более адекватных)
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Оскар Муравьёв
Ови уже 38...какие 37
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lus
Ну, что вы на человека набросились? Возможно он хоккей с баскетболом перепутал и принял во-внимание трехочковые броски.
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Плеймейкер87
В этом сезоне не превзойдет рекорд Грецки, в следующем же вполне возможно
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dmitriy1981
За два сезона бы уложиться
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sk0208827
ага в этом сезоне точно))
медицинский спирт говорит в нём не иначе
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