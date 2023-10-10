«Колорадо» выменял Калеба Джонса у «Каролины» на Каллахана Бурка

Теги переходы Каролина Колорадо НХЛ АХЛ Калеб Джонс Каллахан Бурк Колорадо Иглс Хоккей

«Колорадо» выменял защитника Калеба Джонса у «Каролины».

Взамен «Харрикейнс» получили нападающего Каллахана Бурка.

В минувшем сезоне Калеб Джонс провел 73 матча в НХЛ и набрал 16 (4+12) очков при полезности «минус 19».

В активе Каллахана Бурка 2 игры в НХЛ в сезоне-2022/23. В АХЛ он отметился 39 (16+23) баллами в 70 матчах регулярки.

Отмечается, что после обмена оба игрока продолжат выступать за «Колорадо Иглз» в АХЛ. 

Напомним, в этом сезоне «Чикаго Вулвс» – бывший фарм-клуб «Каролины» в АХЛ – принял статус самостоятельной команды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий