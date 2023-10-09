«Колорадо» забрал Просветова с драфта отказов. Вратарь был в системе «Аризоны» с 2020 года

Теги переходы Колорадо Аризона НХЛ Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов перешел в «Колорадо» из «Аризоны».

«Эвеланш» забрали российского голкипера с драфта отказов, на который его поместили «Койотис».

Контракт Ивана Просветова рассчитан на год и 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне голкипер провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 35 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.

Просветов выступал в системе «Аризоны» с 2020 года.

6 комментариев

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monah
Вот это поворот
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Любитель побеждать
Чтобы было веселее Георгиеву
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Max Linevich
Ивану прям повезло
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Ivan Vladyko
Ответ sergio_ua
Вот мне интересно, как лишь в семи матчах можно пропустить в среднем 3,98 шайбы? Шесть матчей по четыре шайбы и один матч по 3¾?
А чего тут непонятного? Расчёт идёт на матч в 60 минут. А когда снимают, к примеру, вратаря, то у него там времени получается 57-59 минут, а не 60. И т.д., и т.п. Вот и расчёт такой. Так что тут ничего удивительного. 7 матчей не равно 420 минут.
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Garikus89
Ответ sergio_ua
Вот мне интересно, как лишь в семи матчах можно пропустить в среднем 3,98 шайбы? Шесть матчей по четыре шайбы и один матч по 3¾?
Дело в том, что пропущенные в среднем в НХЛ рассчитываются по следующей формуле: количество пропущенных шайб делится на сыгранные минуты, а потом умножается на 60 (минут). Поэтому выползают нецелые числа.
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