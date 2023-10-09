«Колорадо» забрал Просветова с драфта отказов. Вратарь был в системе «Аризоны» с 2020 года
Иван Просветов перешел в «Колорадо» из «Аризоны».
«Эвеланш» забрали российского голкипера с драфта отказов, на который его поместили «Койотис».
Контракт Ивана Просветова рассчитан на год и 775 тысяч долларов.
В прошлом сезоне голкипер провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88% бросков.
В АХЛ вратарь сыграл 35 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90% бросков.
Просветов выступал в системе «Аризоны» с 2020 года.
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