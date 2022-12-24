Хуснутдинов о прозвище «Д’Артаньян»: «Самое необычное в карьере. Посмотрел в зеркало: волосы длинные, усы с бородкой отрастил. И вправду похож на мушкетера»

высказался о прозвище «Д’Артаньян», которое ему дал Роман Ротенберг.

– на одной из пресс-конференций назвал вас «Д’Артаньяном». Это самое необычное ваше прозвище в хоккейной карьере?

– Обычно в командах меня называли по имени или сокращенно просто Мара. Особенных прозвищ до этого не было, а тут бац – и Д’Артаньян!

Посмотрел в зеркало: и действительно, что‑то есть. Волосы длинные, усы с бородкой отрастил. И вправду похож на мушкетера. Так что, пожалуй, это самое необычное прозвище в моей карьере.

В команде меня в основном по имени называют, но порой в шутку вспоминают, что я мушкетер Д’Артаньян, – сказал Хуснутдинов.