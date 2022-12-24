Хуснутдинов о прозвище «Д’Артаньян»: «Самое необычное в карьере. Посмотрел в зеркало: волосы длинные, усы с бородкой отрастил. И вправду похож на мушкетера»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов высказался о прозвище «Д’Артаньян», которое ему дал Роман Ротенберг. 

Роман Ротенберг на одной из пресс-конференций назвал вас «Д’Артаньяном». Это самое необычное ваше прозвище в хоккейной карьере?

– Обычно в командах меня называли по имени или сокращенно просто Мара. Особенных прозвищ до этого не было, а тут бац – и Д’Артаньян!

Посмотрел в зеркало: и действительно, что‑то есть. Волосы длинные, усы с бородкой отрастил. И вправду похож на мушкетера. Так что, пожалуй, это самое необычное прозвище в моей карьере.

В команде меня в основном по имени называют, но порой в шутку вспоминают, что я мушкетер Д’Артаньян, – сказал Хуснутдинов.

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2 комментария

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Сергей Кузнецов
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Ты бы лучше обратил внимание на свою игру, а не на бородку...
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Booligan
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Скажи спасибо, что не Каналья
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