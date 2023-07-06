Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Менелла: «Бреннану очень нравится жить в Москве, он любит Россию. Сказал, что готов продлить контракт хоть на 10 лет»

Теги Алексей Сопин КХЛ Эрик О′Делл Динамо лимит на легионеров натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл решил получить российское гражданство из-за любви к стране.

Об этом рассказал спортивный директор московского клуба Алексей Сопин

– Какая ситуация с Эриком О’Деллом? В прошлом сезоне он набрал 31 (16+15) очко в 35 матчах за «Динамо», добавив 7 (5+2) очков в шести играх плей-офф.

– О’Делл сейчас – свободный агент. И все будет зависеть от лимита на иностранцев. У нас есть три человека, и четвертого легионера брать не будем. Но наш защитник Бреннан Менелл сейчас находится в процессе получения российского гражданства. Если все получится в срок, тогда будем рассматривать возможность привлечения дополнительного иностранца. Эрик будет в числе кандидатов.

Я так понимаю, О’Делл пока ни с кем не подписал контракт и находится в ожидании.

– Как я слышал, он хотел больше 100 млн рублей за сезон. Готовы ли российские клубы давать такие деньги иностранцам?

– Наверное, в КХЛ есть команды, которые могут дать эти деньги. Дело в том, что есть ограничение в потолке зарплат и вопросы формирования бюджета. Как я сказал, у нас в «Динамо» существует определенный ценовой диапазон. И это не только вопрос денег. Мы не хотим видеть дисбаланс в раздевалке, когда один игрок получает 10 млн в год, а другой – 100. Это будет портить командную атмосферу.

Мы находимся в контакте с Эриком и его агентом. Но надо, чтобы мы еще дошли до подписания контракта. Все зависит от Менелла. Это ведь не так просто – пошел и стал гражданином России. А в четыре иностранца мы не будем уходить, это 100 процентов.

Если все будет нормально, то О’Делл подпишет с нами контракт на вполне адекватные деньги по соотношению «цена-качество». Причем я знаю, что у него есть более выгодные предложения из других клубов КХЛ.

– Как у американца Менелла родилось желание получить паспорт РФ? Может, его в «Динамо» к этому подтолкнули?

– Нет, конечно, мы его не могли заставить. Еще в ноябре–декабре Бреннан сказал нам, что готов продлить контракт с «Динамо» хоть на 10 лет. Мы пришли к сроку в три года, он достаточно оптимален. Но когда был ужесточен лимит на легионеров в КХЛ, мы спросили у Бреннана, можно сказать, что и в шутку: «А у тебя нет желания получить российский паспорт?»

На что Менелл сказал: «Да, давайте, вопросов нет». Написал соответствующее заявление, и процесс был запущен. На него выходил «Матч ТВ», подтверждал информацию. И Бреннан ответил: «Да, это мое решение».

Думаю, для него это тоже большой плюс. Потому что Менеллу в мае только исполнилось 26 лет. Я уверен, его ждет долгая карьера в КХЛ, и он не будет считаться легионером. Есть определенный плюс у Бреннана, что он никогда не играл за сборную США. То есть ему не надо выдерживать спортивный карантин.

– Менелл получает российский паспорт, только чтобы избежать лимита на легионеров?

– На самом деле, у него благие намерения. Тут нет корыстной выгоды. Как я знаю, Менеллу очень нравится жить в Москве, выступать в «Динамо». Он всем доволен и реально говорил, что готов подписать в России очень длинный контракт.

Понятно, тут есть определенные риски, но это реально его решение. Он любит Россию, хорошо относится к нашей стране, – сказал Сопин.

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4 комментария

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Евгений Мешков
Тут сейчас у юзеров спортса массовые инфаркты начнутся. как так, любит Россию? как он посмел?
+2
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Кеша
Дай Бог чтобы все сложилось . Но так уж сильно верить иностранцам в лютой любви не стоит, памятуя Марио Фернандеса.
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diadiasasha59
Ответ Кеша
Дай Бог чтобы все сложилось . Но так уж сильно верить иностранцам в лютой любви не стоит, памятуя Марио Фернандеса.
Который решил пенальти не забивать?
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Кеша
Ответ diadiasasha59
Который решил пенальти не забивать?
Который отыграл 10 лет в ЦСКА и говорил, что никогда в жизни не сможет играть в другом клубе. ЦСКА ему дал все что он имеет. А сейчас он подписал контракт с Зенитом.
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