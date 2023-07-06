Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Менелла: «Бреннану очень нравится жить в Москве, он любит Россию. Сказал, что готов продлить контракт хоть на 10 лет»

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл решил получить российское гражданство из-за любви к стране.

Об этом рассказал спортивный директор московского клуба .

– Какая ситуация с Эриком О’ ? В прошлом сезоне он набрал 31 (16+15) очко в 35 матчах за «Динамо», добавив 7 (5+2) очков в шести играх плей-офф.

– О’Делл сейчас – свободный агент. И все будет зависеть от лимита на иностранцев. У нас есть три человека, и четвертого легионера брать не будем. Но наш защитник сейчас находится в процессе получения российского гражданства. Если все получится в срок, тогда будем рассматривать возможность привлечения дополнительного иностранца. Эрик будет в числе кандидатов.

Я так понимаю, О’Делл пока ни с кем не подписал контракт и находится в ожидании.

– Как я слышал, он хотел больше 100 млн рублей за сезон. Готовы ли российские клубы давать такие деньги иностранцам?

– Наверное, в КХЛ есть команды, которые могут дать эти деньги. Дело в том, что есть ограничение в потолке зарплат и вопросы формирования бюджета. Как я сказал, у нас в «Динамо» существует определенный ценовой диапазон. И это не только вопрос денег. Мы не хотим видеть дисбаланс в раздевалке, когда один игрок получает 10 млн в год, а другой – 100. Это будет портить командную атмосферу.

Мы находимся в контакте с Эриком и его агентом. Но надо, чтобы мы еще дошли до подписания контракта. Все зависит от Менелла. Это ведь не так просто – пошел и стал гражданином России. А в четыре иностранца мы не будем уходить, это 100 процентов.

Если все будет нормально, то О’Делл подпишет с нами контракт на вполне адекватные деньги по соотношению «цена-качество». Причем я знаю, что у него есть более выгодные предложения из других клубов КХЛ.

– Как у американца Менелла родилось желание получить паспорт РФ? Может, его в «Динамо» к этому подтолкнули?

– Нет, конечно, мы его не могли заставить. Еще в ноябре–декабре Бреннан сказал нам, что готов продлить контракт с «Динамо» хоть на 10 лет. Мы пришли к сроку в три года, он достаточно оптимален. Но когда был ужесточен лимит на легионеров в , мы спросили у Бреннана, можно сказать, что и в шутку: «А у тебя нет желания получить российский паспорт?»

На что Менелл сказал: «Да, давайте, вопросов нет». Написал соответствующее заявление, и процесс был запущен. На него выходил « », подтверждал информацию. И Бреннан ответил: «Да, это мое решение».

Думаю, для него это тоже большой плюс. Потому что Менеллу в мае только исполнилось 26 лет. Я уверен, его ждет долгая карьера в КХЛ, и он не будет считаться легионером. Есть определенный плюс у Бреннана, что он никогда не играл за сборную США. То есть ему не надо выдерживать спортивный карантин.

– Менелл получает российский паспорт, только чтобы избежать лимита на легионеров?

– На самом деле, у него благие намерения. Тут нет корыстной выгоды. Как я знаю, Менеллу очень нравится жить в Москве, выступать в «Динамо». Он всем доволен и реально говорил, что готов подписать в России очень длинный контракт.

Понятно, тут есть определенные риски, но это реально его решение. Он любит Россию, хорошо относится к нашей стране, – сказал Сопин.