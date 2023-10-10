Корягин о легионерах в КХЛ: «У иностранца в российском клубе немного другое положение, нежели у русского игрока. У них больше кредит доверия»

Капитан «Сочи» отметил разное отношение к легионерам и россиянам в КХЛ.

– Что особенного в североамериканских защитниках, которые приезжают в и так выделяются в большинстве? Если называть вещи своими именами, то – практически никому не известный игрок, который не смог пробиться в НХЛ и вот так заметно выделяется в России. И таких примеров очень много.

– Начнем с того, что, в принципе, когда иностранного игрока берут в российский клуб, то у него немного другое положение, нежели у русского защитника или нападающего. К ним другое отношение, у них больше кредит доверия, соответственно, и больше игрового времени.

И надо говорить объективно, по уровню в КХЛ приезжают хорошие иностранцы, которые очень хорошо играют в хоккей.

– Стараетесь подсмотреть у Грэма какие-то вещи, которые можно было бы перенести на свою игру? Или, может быть, смотрели на других своих одноклубников, с которыми играли раньше?

– В этом сезоне продолжаю смотреть за Хабаровском, где играет Кэм Ли, с которым я отыграл практически весь прошлый сезон. Мне очень нравится, как он катается.

Стараюсь смотреть, но не знаю, насколько в моем возрасте уже можно что-то изменить. Однако думаю, что никогда не поздно улучшить какие-то компоненты игры, – сказал .