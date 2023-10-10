Корягин о том, есть ли налет звездности у Мичкова: «Вообще нет. Отличный парень, с ним всегда можно поговорить»

Теги СКА КХЛ Глеб Корягин Сочи Чемпионат.com Матвей Мичков Хоккей

Капитан «Сочи» Глеб Корягин сказал, что у Матвея Мичкова нет налета звездности.

18-летний нападающий набрал 12 (5+7) очков в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за клуб после перехода из СКА на правах аренды. 

– Невозможно не затронуть тему Матвея Мичкова: обрадовались его появлению в клубе?

– Матвей – очень большое усиление для нашей команды.

– Что его выделяет сильнее всего?

– Нацеленность на ворота. Он максимально нацелен на гол. В любом моменте – не важно в игре или на тренировке – он всегда просит шайбу и хочет быть с ней.

– У него есть налет звездности?

– Вообще нет. Отличный парень, с ним всегда можно поговорить. И он отлично себя ведет, – сказал Корягин. 

Мичков – читкод «Сочи»: набирает очки почти в каждом матче, получил свободу, уничтожил СКА. Вклинится в гонку бомбардиров?

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