«Не было бы Мичкова в «Сочи», был бы матч в одни ворота в пользу СКА. Зачем нам это? Нужно получать удовольствие». Экс-защитник СКА Михайлов о Матвее в аренде

Теги СКА КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Бывший игрок СКА Александр Михайлов высказался об игре Матвея Мичкова за «Сочи».

Южане с 18-летним игроком в составе обыграли клуб из Петербурга (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Мичков, которого СКА отдал «Сочи» в аренду, набрал 3 (1+2) очка. 

– Мичков пытался играть так, как умеет, и у него это получилось. Если он так будет действовать в каждой игре, будет расти. Так и надо.

– Кажется, он и в СКА был бы не последним человеком.

– Трудно гадать. Может – да, может – нет. Похоже на то, что он чувствует себя в «Сочи» лидером. И тройка с теми партнерами, с которыми он играл в прошлом сезоне, доказывает, что она из лучших в команде. По игре так, может, и ударная.

– Значит, хорошо, что его отдали из СКА в «Сочи»?

– Часто бывает, когда игрок в одной команде не может проявить себя, а в другую приходит и расцветает. Психологический климат, восприятие команды, общение с тренерами – много нюансов. Но, раз мы все любим смотреть хороший яркий хоккей, должны радоваться, что Матвей так играет за «Сочи».

Не было бы его там – не было бы и этой тройки. Был бы матч в одни ворота в пользу СКА. Зачем нам матч в одни ворота? Нам нужно получать удовольствие. И от такой дуэли, как  «Сочи» – СКА, выигрывает весь хоккей. Все прибавляют, все растут.

Когда рядом с тобой сильные игроки, ты волей – не волей прибавляешь. Так всегда. Если тебя поставить в группу, где собраны люди, которые выше тебя во всех отношениях, ты будешь к ним тянуться. И достигнешь лучшего результата, чем в группе своего уровня. Никто ничего нового не изобрел.

Сейчас Мичков там, где должен быть, на своем месте. Его результативность это доказывает, – считает бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР-1987.

Ротенберг согласился, что матч «Сочи» – СКА – хоккей будущего: «Нет разрушительного хоккея. Все мы идем в правильном направлении, КХЛ развивается»

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7 комментариев

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Sergey Semenov
ска - торпедо 3-4
ска - локо 2-3
ска - спартак 0-3
ска - динамо 1-3
ска - сибирь 1-2
а ведь они еще без Мичкова играли, хорошо что не в одни ворота в этот раз
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Фёдор Кузнецов
Чио мне не нравится так это то что у многих в сознании выглядит так будто это Мичков тащит сам Сочи, как будто нет Бердина,Рендулича, Гараева, Тянулина, Криштофа, Грэма и т. д.
+7
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chto s licom?
шиз
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Руслан Х
Сомнительное удовольствие.
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Hivaga22
Ответ Фёдор Кузнецов
Чио мне не нравится так это то что у многих в сознании выглядит так будто это Мичков тащит сам Сочи, как будто нет Бердина,Рендулича, Гараева, Тянулина, Криштофа, Грэма и т. д.
Просто так совпало, что до Мичкова у Сочи было 2 победы и 3 поражения в 5 матчах, а вместе с Мичковым - 7 побед и 1 поражение в 8 матчах)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Hivaga22
Просто так совпало, что до Мичкова у Сочи было 2 победы и 3 поражения в 5 матчах, а вместе с Мичковым - 7 побед и 1 поражение в 8 матчах)
Мичков помог, это так, но говорить что он один там тащит неправильно
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