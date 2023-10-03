«Не было бы Мичкова в «Сочи», был бы матч в одни ворота в пользу СКА. Зачем нам это? Нужно получать удовольствие». Экс-защитник СКА Михайлов о Матвее в аренде

Бывший игрок СКА Александр Михайлов высказался об игре Матвея Мичкова за «Сочи».

Южане с 18-летним игроком в составе обыграли клуб из Петербурга (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Мичков, которого СКА отдал « » в аренду, набрал 3 (1+2) очка.

– Мичков пытался играть так, как умеет, и у него это получилось. Если он так будет действовать в каждой игре, будет расти. Так и надо.

– Кажется, он и в СКА был бы не последним человеком.

– Трудно гадать. Может – да, может – нет. Похоже на то, что он чувствует себя в «Сочи» лидером. И тройка с теми партнерами, с которыми он играл в прошлом сезоне, доказывает, что она из лучших в команде. По игре так, может, и ударная.

– Значит, хорошо, что его отдали из СКА в «Сочи»?

– Часто бывает, когда игрок в одной команде не может проявить себя, а в другую приходит и расцветает. Психологический климат, восприятие команды, общение с тренерами – много нюансов. Но, раз мы все любим смотреть хороший яркий хоккей, должны радоваться, что так играет за «Сочи».

Не было бы его там – не было бы и этой тройки. Был бы матч в одни ворота в пользу СКА. Зачем нам матч в одни ворота? Нам нужно получать удовольствие. И от такой дуэли, как «Сочи» – СКА, выигрывает весь хоккей. Все прибавляют, все растут.

Когда рядом с тобой сильные игроки, ты волей – не волей прибавляешь. Так всегда. Если тебя поставить в группу, где собраны люди, которые выше тебя во всех отношениях, ты будешь к ним тянуться. И достигнешь лучшего результата, чем в группе своего уровня. Никто ничего нового не изобрел.

Сейчас Мичков там, где должен быть, на своем месте. Его результативность это доказывает, – считает бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР-1987.

Ротенберг согласился, что матч «Сочи» – СКА – хоккей будущего: «Нет разрушительного хоккея. Все мы идем в правильном направлении, КХЛ развивается»

СКА проиграл «фарму»! Мичков ушел три недели назад, а теперь – гол и две передачи