Крикунов о Мичкове в НХЛ: «Надо попасть к своему тренеру, иначе хорошего не жди. Королюка в «Сан-Хосе» за полгода изуродовали»

Владимир Крикунов считает, что Матвею Мичкову нужен будет хороший тренер в НХЛ.

– На нынешнем этапе доказывает, что он со временем может стать звездой в НХЛ?

– Не знаю, как в НХЛ, но здесь он себя уже показывает очень достойно. За океаном тоже надо попасть к своему тренеру, чтобы немножко повезло. Иначе ничего хорошего не жди.

Помню, был у нас в «Ак Барсе» Королюк, отыграл один месяц и отправился в «Сан-Хосе». По весне, когда мы в сборной работали с , он освободился, не попали его «акулы» в плей-офф. Говорю Борису Петровичу: «Давай возьмем – он в полном порядке был у меня в начале сезона в « ».

– Логично.

– В итоге взяли, а он на себя не похож. Подхватил шайбу, добежал до красной, вбросил в зону – надо, не надо. И летит за ней. Я говорю: «Саня, что это такое? Что за хоккей?» «Владимир Васильевич, я как приехал в «Сан-Хосе», мне тренер дает такое задание на игру: берешь шайбу, до красной добежал, бросил и мигом туда бороться».

В итоге из отличного нападающего сделали не поймешь что. За полгода они его, так сказать, изуродовали. Когда же он вернулся в Россию, то опять играл здорово. Выходит, любого хоккеиста можно испортить. Как сделать хорошего игрока – никто не знает, а как плохого – на это все способны (смеется).

– Да, помню, как Королюк в сборной после возвращения из играл как робот.

– Но потом я его брал на Олимпиаду в Турин, и он хорошо себя проявил, внес свой вклад. Это я к тому, что одна задача – добиться, чтобы хоккеист хорошо играл, и другая – испортить его, – сказал заслуженный тренер России.