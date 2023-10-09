Ли о русском мате: «Первое время использовал некоторые фразы в неправильном контексте. Громко крикнул кое-что в раздевалке, мне сказали: «Кэм, эти слова для побед не подходят»

Теги Амур КХЛ Виктор Балдаев Янис Калниньш Кэмерон Ли Хоккей

Защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался об изучении русского языка.

Ранее Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику «Амура».

– Как обстоят дела с русским языком?

– Весь прошлый сезон я внимательно слушал, что говорят ребята в раздевалке. Установил себе на телефон специальное приложение для переводов. Определенно могу сказать, что многое понимаю, но вот говорить мне пока очень сложно. Я прямо как собака, ха-ха.

Но сейчас занимаюсь с репетитором и надеюсь, что через несколько месяцев смогу давать интервью на русском. Хотя бы простые, послематчевые. 

– А что насчет нецензурной лексики? Наверняка этому партнеры по команде научили тебя в первую очередь.

– Так и есть, ха-ха. Янис Калниньш в этом деле очень помог, Болди [Виктор Балдаев], да много кто. Эти слова реально помогают в коммуникации, ускоряют ее.

Но в первое время у меня была проблема: я использовал некоторые фразы в неправильном контексте. Помню, в начале прошлого сезона мы выиграли матч, я ворвался в раздевалку и громко крикнул кое-что. Ребята из пресс-службы сразу подошли ко мне и сказали: «Кэм, эти слова для побед не подходят». Забавно вышло, – сказал Кэмерон Ли.

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3 комментария

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Венер Кучербаев
sports.ru не держит планку - где же любимые ребусы?
или это, наоборот, новый уровень - ребусы без ребусов?
+2
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+2
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Фут.Боль
Крикнул после победы вы ###### что-ли?
+2
0
+2
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Serge Vendino
Ответ Фут.Боль
Крикнул после победы вы ###### что-ли?
Это пи####, товарищи! Всех поздравляю!
+1
0
+1
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