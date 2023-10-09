Ли о русском мате: «Первое время использовал некоторые фразы в неправильном контексте. Громко крикнул кое-что в раздевалке, мне сказали: «Кэм, эти слова для побед не подходят»

Защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался об изучении русского языка.

Ранее Владимир Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику « ».

– Как обстоят дела с русским языком?

– Весь прошлый сезон я внимательно слушал, что говорят ребята в раздевалке. Установил себе на телефон специальное приложение для переводов. Определенно могу сказать, что многое понимаю, но вот говорить мне пока очень сложно. Я прямо как собака, ха-ха.

Но сейчас занимаюсь с репетитором и надеюсь, что через несколько месяцев смогу давать интервью на русском. Хотя бы простые, послематчевые.

– А что насчет нецензурной лексики? Наверняка этому партнеры по команде научили тебя в первую очередь.

– Так и есть, ха-ха. в этом деле очень помог, Болди [ ], да много кто. Эти слова реально помогают в коммуникации, ускоряют ее.

Но в первое время у меня была проблема: я использовал некоторые фразы в неправильном контексте. Помню, в начале прошлого сезона мы выиграли матч, я ворвался в раздевалку и громко крикнул кое-что. Ребята из пресс-службы сразу подошли ко мне и сказали: «Кэм, эти слова для побед не подходят». Забавно вышло, – сказал .