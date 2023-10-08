Форвард системы СКА Демидов выбыл на 10 недель из-за травмы ноги. Он один из фаворитов драфта НХЛ («Матч ТВ»)

Теги СКА травмы Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-Нева СКА-1946 ВХЛ Матч ТВ Иван Демидов Хоккей

Нападающий системы СКА Иван Демидов пропустит 10 недель из-за травмы ноги.

Как сообщает «Матч ТВ», игрок выбыл на 2,5 месяца, он не будет играть до конца 2023 года.

Иван Демидов провел 4 матча за СКА в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ, не набрав очков.

Сообщается, что он получил травму 15 сентября в игре Olimpbet МХЛ против петербургского «Динамо». 1 октября Демидов вернулся и сыграл в ВХЛ за «СКА-Неву» против «Динамо» СПб, а 5 октября в игре против «Академии Михайлова» в МХЛ ударился о ворота левым коленом. 

17-летний нападающий считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2024.

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1 комментарий

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DimaNN
Надо срочно человек 5 из других команд перетащить, на замену))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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