«Вегас» отправил Денисенко на драфт отказов. В субботу его забрали у «Флориды»

Теги возможные переходы Флорида НХЛ АХЛ Вегас Григорий Денисенко Хендерсон Хоккей

Григорий Денисенко вновь отправился на драфт отказов.

В субботу «Голден Найтс» забрали российского нападающего с драфта отказов, на который его поместила «Флорида».

В прошлом сезоне хоккеист сыграл в 19 матчах НХЛ и отметился 3 передачами. В АХЛ он набрал 36 (12+24) баллов в 60 играх.

Односторонний контракт Денисенко с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Если Денисенко никто не заберет с драфта отказов, он отправится в фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ – «Хендерсон Сильвер Найт».

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1 комментарий

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The world champion 1998
Круговорот Денисенко в природе.
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