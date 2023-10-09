«Вегас» отправил Денисенко на драфт отказов. В субботу его забрали у «Флориды»

Григорий Денисенко вновь отправился на драфт отказов.

В субботу «Голден Найтс» забрали российского нападающего с драфта отказов, на который его поместила «Флорида».

В прошлом сезоне хоккеист сыграл в 19 матчах НХЛ и отметился 3 передачами. В АХЛ он набрал 36 (12+24) баллов в 60 играх.

Односторонний контракт Денисенко с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Если Денисенко никто не заберет с драфта отказов, он отправится в фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ – «Хендерсон Сильвер Найт».