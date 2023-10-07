«Вегас» забрал Денисенко с драфта отказов «Флориды»

Григорий Денисенко перешел в «Вегас» из «Флориды».

«Голден Найтс» забрали российского нападающего с драфта отказов, на которой его поместили «Пантерс».

В прошлом сезоне хоккеист сыграл в 19 матчах и отметился 3 передачами. В АХЛ он набрал 36 (12+24) баллов в 60 играх.

Односторонний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.