«Вегас» забрал Денисенко с драфта отказов «Флориды»

Теги переходы Флорида НХЛ Вегас Григорий Денисенко Хоккей

Григорий Денисенко перешел в «Вегас» из «Флориды».

«Голден Найтс» забрали российского нападающего с драфта отказов, на которой его поместили «Пантерс».

В прошлом сезоне хоккеист сыграл в 19 матчах НХЛ и отметился 3 передачами. В АХЛ он набрал 36 (12+24) баллов в 60 играх.

Односторонний контракт Григория Денисенко с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

4 комментария

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Павел Мохначёв
Ну а почему бы и не попробовать там свои силы
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Юрий Безуглый
Не знаю, зачем это Вегасу, но добро пожаловать) надеюсь, у него в Хендерсоне пойдёт лучше, чем у уехавшего навсегда Марушева и уехавшего временно Морозова
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Дмитрий Нехорошков
Ответ Юрий Безуглый
Не знаю, зачем это Вегасу, но добро пожаловать) надеюсь, у него в Хендерсоне пойдёт лучше, чем у уехавшего навсегда Марушева и уехавшего временно Морозова
Так ему же чтобы в Хендерсон поехать, надо опять драфт отказов проходить, нет?

С другой стороны, раз последняя по иерархии выбора команда забрала с драфта, то других желающих видимо и не было)
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Юрий Безуглый
Ответ Дмитрий Нехорошков
Так ему же чтобы в Хендерсон поехать, надо опять драфт отказов проходить, нет? С другой стороны, раз последняя по иерархии выбора команда забрала с драфта, то других желающих видимо и не было)
Ага, надо. Но я не вижу, кого из основы Гриша мог бы вытеснить. У нас и так мест было меньше, чем достойных - кто-то из пары Коттер/Дорофеев при полностью здоровом ростере будет не на льду, Комтуа, возможно, всё же получит минималку и останется, внизу всё железобетонно уже скреплено, там ему места нет. Так что только Хендерсон, как мне кажется, а это ещё один драфт отказов
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