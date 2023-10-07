Демченко заменили по ходу матча в 3-й раз в сезоне. Вратарь «Авангарда» отбил 12 из 15 бросков «Трактора» – 80% отраженных

Теги Авангард Трактор КХЛ Василий Демченко Хоккей

Василий Демченко был заменен по ходу матча с «Трактором».

«Авангард» проиграл со счетом 1:4 в игре регулярного чемпионата КХЛ.

Тренерский штаб команды заменил Василия Демченко после третьей пропущенной шайбы во втором периоде – вратарь отразил 12 из 15 бросков (80% отраженных бросков, 7,07 – коэффициент надежности).

Его в воротах заменил Илья Проскуряков, отразивший все 14 бросков.

Демченко в третий раз в нынешнем сезоне был заменен по ходу нынешнего сезона. Ранее это произошло в матчах с «Амуром» (1:5) и московским «Динамо» (0:6).

В этом сезоне Демченко провел 10 игр, одержал 5 побед, пропуская в среднем 3,18 шайбы и отражая 87,8% бросков.

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9 комментариев

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Алексей Тарлыков
Уникальный вратарь, куда не брось везде дырка, будто никого в раме нет. Домик открыт постоянно, под рукой летит, и ещё из ворот до Хабаровска уезжает. Клюшку на линию ворот положи и то больше толку будет.
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n9bwfcppbt
и после этого Кравец может говорить, что светлое пятно для авы - вратари?
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Ыжык
Вася конечно редкий пылесос. Но вся команда не играет. Никого не выделить. Просто сплошная серая масса.
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Den Sh
А может просто его вообще в ворота не ставить? Зачем человеку настроение портить? Пусть сидит на скамейке до конца сезона
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kopl.roma
Денченко один из самых слабых вратарей за всю историю Авангарда и замимает второе место после Лассилы.
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Александр Маслов
Демченко средний вратарь с которым ни одна команда не станет лидером,а уж чемпионом и подавно,он не умеет выручать,его потенциал исчерпан ,зачем было его подписывать на 2 года,да ещё эти два друга,х...р да уксус пайгин и киселевич,неужели невидно тренерам,что это два бревна с глазами,одни косяки ,иной раз аж до смеха клоуны,или тренера не видят, сколько молодых ребят в системе Авы,надо больше доверять им.
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T0ughguy
Ответ Алексей Тарлыков
Уникальный вратарь, куда не брось везде дырка, будто никого в раме нет. Домик открыт постоянно, под рукой летит, и ещё из ворот до Хабаровска уезжает. Клюшку на линию ворот положи и то больше толку будет.
Как болельщик трактора игры авангарда не смотрю, но Демченко наблюдал очень много сезонов. Он был прекрасный бэкап, который был в случае необходимости первым номером и не проваливался. Что то сломалось у него после поездки в америку. Но я вот понять не могу, если он настолько плох, то почему его до сих пор ставят? В таком случае молодых из ОЯ выгоднее наигрывать, да и на эмоциях такие вратари могут засушить топовые команды. Если он настолько плох, то почему авангард не борится за кого нибудь из табуна вратарей ска, того же Николаева? ПыСы Демченко в тракторе обычно на пик формы выводили на первые матчи сезона, грубо говоря, до декабря он был первым номером, пока например Францоуз раскачивается. Если сейчас так все плохо, то страшно представить что весной будет.
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Антон Фёдоров
Второй Лассила
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Марат Адилов
Ответ T0ughguy
Как болельщик трактора игры авангарда не смотрю, но Демченко наблюдал очень много сезонов. Он был прекрасный бэкап, который был в случае необходимости первым номером и не проваливался. Что то сломалось у него после поездки в америку. Но я вот понять не могу, если он настолько плох, то почему его до сих пор ставят? В таком случае молодых из ОЯ выгоднее наигрывать, да и на эмоциях такие вратари могут засушить топовые команды. Если он настолько плох, то почему авангард не борится за кого нибудь из табуна вратарей ска, того же Николаева? ПыСы Демченко в тракторе обычно на пик формы выводили на первые матчи сезона, грубо говоря, до декабря он был первым номером, пока например Францоуз раскачивается. Если сейчас так все плохо, то страшно представить что весной будет.
Вася и в том году был не айс, но в этом сезоне совсем плох. почему его ставит Кравец большой вопрос. Мишура минимум не хуже.
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