Демченко заменили по ходу матча в 3-й раз в сезоне. Вратарь «Авангарда» отбил 12 из 15 бросков «Трактора» – 80% отраженных

Василий Демченко был заменен по ходу матча с «Трактором».

« » проиграл со счетом 1:4 в игре регулярного чемпионата .

Тренерский штаб команды заменил после третьей пропущенной шайбы во втором периоде – вратарь отразил 12 из 15 бросков (80% отраженных бросков, 7,07 – коэффициент надежности).

Его в воротах заменил Илья Проскуряков, отразивший все 14 бросков.

Демченко в третий раз в нынешнем сезоне был заменен по ходу нынешнего сезона. Ранее это произошло в матчах с «Амуром» (1:5) и московским «Динамо» (0:6).

В этом сезоне Демченко провел 10 игр, одержал 5 побед, пропуская в среднем 3,18 шайбы и отражая 87,8% бросков.