Демченко заменили по ходу матча в 3-й раз в сезоне. Вратарь «Авангарда» отбил 12 из 15 бросков «Трактора» – 80% отраженных
Василий Демченко был заменен по ходу матча с «Трактором».
«Авангард» проиграл со счетом 1:4 в игре регулярного чемпионата КХЛ.
Тренерский штаб команды заменил Василия Демченко после третьей пропущенной шайбы во втором периоде – вратарь отразил 12 из 15 бросков (80% отраженных бросков, 7,07 – коэффициент надежности).
Его в воротах заменил Илья Проскуряков, отразивший все 14 бросков.
Демченко в третий раз в нынешнем сезоне был заменен по ходу нынешнего сезона. Ранее это произошло в матчах с «Амуром» (1:5) и московским «Динамо» (0:6).
В этом сезоне Демченко провел 10 игр, одержал 5 побед, пропуская в среднем 3,18 шайбы и отражая 87,8% бросков.
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