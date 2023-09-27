Агент Дзингела: «Предложение из КХЛ есть, на днях мы должны его принять»
Агент Райана Дзингела сообщил, что игрок может продолжить карьеру в КХЛ.
«Райан Дзингел провел работу в тренировочном лагере «Аризоны», показал, что физически полностью восстановился. Райан выглядит очень прилично.
Предложение из КХЛ у нас есть, на днях мы с игроком должны его принять», – сказал агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В минувшем сезоне Дзингел выступал за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.
Ранее сообщалось, что форвардом интересовался «Авангард».
«Аризона» пригласила Дзингела на просмотр. «Авангард» интересовался форвардом
1 комментарий