Агент Дзингела: «Предложение из КХЛ есть, на днях мы должны его принять»

Теги возможные переходы Аризона НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Райан Дзингел Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Агент Райана Дзингела сообщил, что игрок может продолжить карьеру в КХЛ.

«Райан Дзингел провел работу в тренировочном лагере «Аризоны», показал, что физически полностью восстановился. Райан выглядит очень прилично.

Предложение из КХЛ у нас есть, на днях мы с игроком должны его принять», – сказал агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В минувшем сезоне Дзингел выступал за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.

Ранее сообщалось, что форвардом интересовался «Авангард».

«Аризона» пригласила Дзингела на просмотр. «Авангард» интересовался форвардом

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