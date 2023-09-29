Два клуба Востока заинтересованы в подписании Дзингела
Райан Дзингел может продолжить карьеру в КХЛ.
Два клуба Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ заинтересованы в подписании американского форварда.
Об этом сообщил агент игрока Алеша Пилко.
В минувшем сезоне Дзингел выступал за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.
1. Хабаравчанам нужно заменить травмированого Бродхёрста.
2. А Омску нужен двухсторонний центр в первое звено который сможет развязать руки Ткачеву, Спунер явно не справляется.