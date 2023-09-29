Два клуба Востока заинтересованы в подписании Дзингела

Райан Дзингел может продолжить карьеру в КХЛ.

Два клуба Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ заинтересованы в подписании американского форварда.

Об этом сообщил агент игрока .

В минувшем сезоне выступал за « » в и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.