Два клуба Востока заинтересованы в подписании Дзингела

Теги возможные переходы АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Райан Дзингел Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Райан Дзингел может продолжить карьеру в КХЛ.

Два клуба Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ заинтересованы в подписании американского форварда.

Об этом сообщил агент игрока Алеша Пилко.

В минувшем сезоне Дзингел выступал за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.

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3 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ну если подумать кто это. может быть, то это точно не Лада, Адмирал, Автомобилист, Сибирь, Авангард, Амур, Трактор, у них полный легионерский слот, и нет слухов о чьём то уходе, это так же вряд ли Ак Барс, у них под потолком места нет, остались Металлург(если Деа уйдёт), Салават и Барыс, поэтому ожидать Дзингела стоит в каком то из этих клубов
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Dinchik
Интересный вброс после такого провала
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The next One
Амур и Авангард.
1. Хабаравчанам нужно заменить травмированого Бродхёрста.
2. А Омску нужен двухсторонний центр в первое звено который сможет развязать руки Ткачеву, Спунер явно не справляется.
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