Александр Кожевников: «Я не против иностранцев. Я всего лишь против того, когда они не сильнее наших хоккеистов и тренеров. Такого быть не должно»

Александр Кожевников сообщил, что он не против иностранцев в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не критиковал клуб Фонбет Чемпионата КХЛ «Адмирал».

– Произошла одна неприличная история.

– Какая?

– Мой телефон известен всем хоккейным журналистам, никому не отказываю в интервью.

И тут в начале недели звонит какой-то юноша-репортер из букмекерской конторы, расспрашивает про «Адмирал». Я ни разу не произнес фамилию главного тренера клуба и не критиковал Владивосток, поскольку дал прогноз еще летом, и он пока оправдывается. А на следующий день читаю в интернете в своем исполнении жесткий наезд на «Адмирал», на иностранцев!

Надеюсь, что юноша из конторы больше не будет допускать таких фантазий. Показываю ему желтую карточку!

И еще раз говорю о том, что я не против иностранцев. Я всего лишь против того, когда иностранцы не сильнее наших хоккеистов и тренеров. А такого быть не должно – легионер по определению должен быть лучше местных, иначе он и не нужен, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.