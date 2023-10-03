Кожевников о Тамбиеве: «Я не понимаю, что этот человек делает в «Адмирале». Что у нас тут делает иностранец?!»

Александр Кожевников подверг критике главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

Клуб из Владивостока проиграл 8 из 11 матчей в сезоне и идет на 11-м месте в таблице Восточной конференции.

«Очень много хороших специалистов не работает в КХЛ. Светлов, который здорово проявлял себя с « », поднимал команду. Теперь на его месте другой тренер, я не понимаю, что этот человек [ ] делает в команде. Что у нас тут делает иностранец?!

мог кого-то возглавить. Вопрос к руководству, есть завязки между агентами, поэтому многие тренеры в ходят по кругу.

Странно, что многих не приглашают никуда. Человек шесть точно есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.