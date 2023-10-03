Кожевников о Тамбиеве: «Я не понимаю, что этот человек делает в «Адмирале». Что у нас тут делает иностранец?!»
Александр Кожевников подверг критике главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.
Клуб из Владивостока проиграл 8 из 11 матчей в сезоне и идет на 11-м месте в таблице Восточной конференции.
«Очень много хороших специалистов не работает в КХЛ. Светлов, который здорово проявлял себя с «Адмиралом», поднимал команду. Теперь на его месте другой тренер, я не понимаю, что этот человек [Леонид Тамбиев] делает в команде. Что у нас тут делает иностранец?!
Юрзинов-младший мог кого-то возглавить. Вопрос к руководству, есть завязки между агентами, поэтому многие тренеры в КХЛ ходят по кругу.
Странно, что многих не приглашают никуда. Человек шесть точно есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Одних обсираешь, а других восхваляешь до уровня испанского стыда .
А Кожевников идиот и не видит дальше своего носа, если так считает.
То, что ксенофобия - без вопросов.
Но тут, явно, более тяжкий случай. Превосходство по нацпризнаку.