Кожевников о Тамбиеве: «Я не понимаю, что этот человек делает в «Адмирале». Что у нас тут делает иностранец?!»

Теги Владимир Юрзинов-младший КХЛ Сергей Светлов Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Александр Кожевников подверг критике главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

Клуб из Владивостока проиграл 8 из 11 матчей в сезоне и идет на 11-м месте в таблице Восточной конференции. 

«Очень много хороших специалистов не работает в КХЛ. Светлов, который здорово проявлял себя с «Адмиралом», поднимал команду. Теперь на его месте другой тренер, я не понимаю, что этот человек [Леонид Тамбиев] делает в команде. Что у нас тут делает иностранец?!

Юрзинов-младший мог кого-то возглавить. Вопрос к руководству, есть завязки между агентами, поэтому многие тренеры в КХЛ ходят по кругу.

Странно, что многих не приглашают никуда. Человек шесть точно есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария

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Machine Head
Кожевников что ты делаешь на спортс Ру ? Тамбиев тренер и мне все-равно иностранец он или нет , если его хоккей нравится людям. Уважаемые мной Юрзинов , Быков , Знарок, Каменский , Хомутов, Крикунов тоже имеют паспорта другого государства.
Одних обсираешь, а других восхваляешь до уровня испанского стыда .
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Михаил Черный
Тамбиев - русский. При этом прибалт и выбрал себе русофильский образ жизни, в отличие от многих тамошних русских, которые давно уже "европейцы" по образу мыслей.

А Кожевников идиот и не видит дальше своего носа, если так считает.
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Башмак Нирванов
А мне кто-то может подсказать - его взгляды, часом, не нацизм? 🫢
То, что ксенофобия - без вопросов.
Но тут, явно, более тяжкий случай. Превосходство по нацпризнаку.
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Алар
У Светлова и Юрзинова-младшего большие финансовые аппетиты. Думаю, как запросы уменьшатся, то и интерес появится. Но Кожевникову зачет за прогиб патриотический) И что-то он про Игнатьева из Куньлуня, который тоже иностранец, молчит?
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