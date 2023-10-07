Ларионов о 7:1 с «Динамо»: «Второй период близок к идеалу, но это не предел. Такие игры приносят удовольствие не только болельщикам, но и тренерам»

Игорь Ларионов назвал близкой к идеалу игру «Торпедо» во втором периоде.

«Торпедо» победило московское « » (7:1) в матче регулярного чемпионата .

Нижегородцы выиграли второй период со счетом 6:1.

– Хочу поздравить наших ребят, команду, болельщиков с хорошей игрой, победой. Желаю сопернику восстановиться и выиграть следующий матч.

– Есть мнение, что второй период «Торпедо» – лучший в сезоне.

– Спасибо. Приятно, что ребята сыграли правильно, результативно. Сыграли друг на друга – это то, что мы от них требуем.

Потому что по предыдущему матчу с «Куньлунем» было очень много индивидуальной игры и были нехарактерные для нас ошибки.

Сегодняшний второй период был близок к идеалу, к которому мы стремимся. Хотя я сказал ребятам после игры, что это не предел.

Для того, чтобы играть таким образом нужно сделать серию матчей, чтобы мы могли от этого отталкиваться и поставить высокие стандарты.

Понятно, что сложный календарь, график, но он у всех одинаков. Такие игры, такие отрезки приносят наслаждение не только болельщикам, но и тренерам, – сказал главный тренер « » .