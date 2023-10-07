Ларионов о 7:1 с «Динамо»: «Второй период близок к идеалу, но это не предел. Такие игры приносят удовольствие не только болельщикам, но и тренерам»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Динамо Хоккей

Игорь Ларионов назвал близкой к идеалу игру «Торпедо» во втором периоде.

«Торпедо» победило московское «Динамо» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нижегородцы выиграли второй период со счетом 6:1.

– Хочу поздравить наших ребят, команду, болельщиков с хорошей игрой, победой. Желаю сопернику восстановиться и выиграть следующий матч.

– Есть мнение, что второй период «Торпедо» – лучший в сезоне.

– Спасибо. Приятно, что ребята сыграли правильно, результативно. Сыграли друг на друга – это то, что мы от них требуем.

Потому что по предыдущему матчу с «Куньлунем» было очень много индивидуальной игры и были нехарактерные для нас ошибки.

Сегодняшний второй период был близок к идеалу, к которому мы стремимся. Хотя я сказал ребятам после игры, что это не предел.

Для того, чтобы играть таким образом нужно сделать серию матчей, чтобы мы могли от этого отталкиваться и поставить высокие стандарты.

Понятно, что сложный календарь, график, но он у всех одинаков. Такие игры, такие отрезки приносят наслаждение не только болельщикам, но и тренерам, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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11 комментариев

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Dundee
Ответ Стеклопласт
Сыграли так как позволило Динамо
Не дергайтесь под клиентом)
+6
0
+6
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цэсемьэр
Ответ Виталий Макеев
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выключи кэпс, надоел
+4
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krypton92
Ответ Стеклопласт
Сыграли так как позволило Динамо
сыграли так, как хотели, Динамо только мешалось на площадке
+2
0
+2
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Стеклопласт
Динамо сегодня играло бездарно
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Виталий Макеев
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Виталий Макеев
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УВЕРЕН СЕВЕРСТАЛЬ ПОРВЕТ ДИНАМО. Я ЗА СЕВЕРСТАЛЬ
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Валерий Асанов
После такого разгрома уважающий себя и команду тренер,подаёт в отставку...
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Матроскин52
Торпедо просто было сильнее Динамо во всем! Уил отдыхает ! Наша сила! Верим в команду!
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vadim 1980
Удивительная конечно у нас команда. Проигрывают команде, которая до нас летит 1:7 и после нас 1:10, не забивают вообще ничего никакущему вратарю и размазывают одну из лучших команд лиги у неё в логове. Вот оно такое наше Торпедо)))
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369
Ответ Валерий Асанов
После такого разгрома уважающий себя и команду тренер,подаёт в отставку...
Не по адресу. Там не тренер, а чиновник.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Матроскин52
Торпедо просто было сильнее Динамо во всем! Уил отдыхает ! Наша сила! Верим в команду!
Быстрее
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