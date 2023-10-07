Анисин о Быкове: «Тоже профессор, они с Ларионовым похожи. Огромная потеря для нашего хоккея, что он не работает в России. Таких тренеров немного»

Теги Торпедо Вячеслав Быков Михаил Анисин Игорь Ларионов Олег Знарок КХЛ ВХЛ Максим Гафуров ХК Норильск Хоккей

– В медийном плане «Торпедо» поднялось. Тут надо отметить и заслугу Максима Гафурова. Он молодец. Очень хорошо, что они нашли вот эту нить с Игорем Николаевичем и доверили ему. Ларионов же говорил, что отрубит себе руки, но не будет играть от обороны. Я так даже про себя уже думал, дескать, как же поздно ты пришел, Игорь Николаевич...

Если бы была возможность, я бы с удовольствием поработал с таким тренером. В моей карьере были тренеры высокого уровня – и Вячеслав Аркадьевич Быков (в ЦСКА в сезоне-2006/07 – прим. Sports.ru), и Олег Валерьевич Знарок. Они немного разные люди, конечно. Хотя вот Быков с Ларионовым как раз похожи. Разве что Ларионов более...

– Докрученный?

– Да. Он совсем интересный. Но и Вячеслав Аркадьевич профессор. Тренер с большой буквы. Может многое показать сам. У него есть чему учиться. Что тут говорить? Легенда.

Кстати, очень странно, что Вячеслав Аркадьевич сейчас не работает в России. Понимаю, что у него семейные обстоятельства. Просто, мне кажется, это огромная потеря для нашего хоккея. Если у него есть силы и желание, мне бы очень хотелось, чтобы Быков поработал в нашей лиге еще год-два-три. Как и Знарок. Потому что таких тренеров не очень много.

Время идет, и мы его теряем. Очень бы хотелось видеть Вячеслава Аркадьевича тут при деле. Понятное дело, что это специалист высочайшего уровня, и ему надо сделать достойные финансовые условия. Но это надо делать. Потому что, во-первых, это приносит результат. Во-вторых, у него есть заслуги. И, повторюсь, таких тренеров немного. Я ведь все-таки многих проходил, – сказал форвард «Норильска». 

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3 комментария

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Андрей Лосев
Да ,жаль, что Быков не работает и очень жаль, что ты Миша, прос...рал свой талант и мы не видим твою игру.
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+2
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Machine Head
Миша прав . Быков профессор. Ему уж точно 20 ассистентов не нужно. Читает игру с листа. Все видит , все понимает. С Салаватом взял чашку . Пришел в денежный мешок и с первого сезона взял чашку. А Ротенберг 17 лет рулит под разным соусом с 20 ассистентами и все никак.
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Machine Head
Ответ Андрей Лосев
Да ,жаль, что Быков не работает и очень жаль, что ты Миша, прос...рал свой талант и мы не видим твою игру.
Согласен . Змей зеленый был сильнее. Но нам есть что вспомнить, как этот не высокий молодой нападающий унижал СКА.
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