Анисин о Быкове: «Тоже профессор, они с Ларионовым похожи. Огромная потеря для нашего хоккея, что он не работает в России. Таких тренеров немного»

– В медийном плане « » поднялось. Тут надо отметить и заслугу . Он молодец. Очень хорошо, что они нашли вот эту нить с Игорем Николаевичем и доверили ему. Ларионов же говорил, что отрубит себе руки, но не будет играть от обороны. Я так даже про себя уже думал, дескать, как же поздно ты пришел, Игорь Николаевич...

бы была возможность, я бы с удовольствием поработал с таким тренером. В моей карьере были тренеры высокого уровня – и Вячеслав Аркадьевич Быков (в ЦСКА в сезоне-2006/07 – прим. Sports.ru), и Олег Валерьевич Знарок. Они немного разные люди, конечно. Хотя вот Быков с как раз похожи. Разве что Ларионов более...

– Докрученный?

– Да. Он совсем интересный. Но и Вячеслав Аркадьевич профессор. Тренер с большой буквы. Может многое показать сам. У него есть чему учиться. Что тут говорить? Легенда.

Кстати, очень странно, что Вячеслав Аркадьевич сейчас не работает в России. Понимаю, что у него семейные обстоятельства. Просто, мне кажется, это огромная потеря для нашего хоккея. Если у него есть силы и желание, мне бы очень хотелось, чтобы Быков поработал в нашей лиге еще год-два-три. Как и Знарок. Потому что таких тренеров не очень много.

Время идет, и мы его теряем. Очень бы хотелось видеть Вячеслава Аркадьевича тут при деле. Понятное дело, что это специалист высочайшего уровня, и ему надо сделать достойные финансовые условия. Но это надо делать. Потому что, во-первых, это приносит результат. Во-вторых, у него есть заслуги. И, повторюсь, таких тренеров немного. Я ведь все-таки многих проходил, – сказал форвард « ».