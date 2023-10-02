Шевченко о зарплате Ларионова: «Это позорище для «Торпедо». Тренер, который делает результат и зрелище, получает меньше первогодок»
Алексей Шевченко раскритиковал «Торпедо» из-за зарплаты Игоря Ларионова.
«Зарплата Игоря Ларионова в «Торпедо» – 17 миллионов. Это позорище для клуба. Тренер, который делает результат, который делает зрелище, получает меньше первогодок без результата. Губернатор, Максим Гафуров – не позорьтесь.
Чтобы вы понимали про зарплату Ларионову. Какой-нибудь ничевок получает 10. Новички – больше 20, до 25. А Ларионов должен получать от 35. Пусть уходит из клуба», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
если Ларионов на это согласился, значит его всё устраивает.
забыли тебя спросить, и уж точно не таким решать кому позор, кому уходить.
Да, я знаю, что у нас повсеместно гос финансирование в спорте, но все равно режет слух. Губернатор другим должен заниматься по сути.
так сказать что бы было к чему стремится.
Но в целом, если это правда, то конечно даже если Ларионову деньги "не нужны", то все равно могли бы платить больше, просто за качество работы. Сегодня деньги есть, завтра денег нет.