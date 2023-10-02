Шевченко о зарплате Ларионова: «Это позорище для «Торпедо». Тренер, который делает результат и зрелище, получает меньше первогодок»

Алексей Шевченко раскритиковал «Торпедо» из-за зарплаты Игоря Ларионова.

«Зарплата Игоря Ларионова в «Торпедо» – 17 миллионов. Это позорище для клуба. Тренер, который делает результат, который делает зрелище, получает меньше первогодок без результата. Губернатор, Максим Гафуров – не позорьтесь.

Чтобы вы понимали про зарплату Ларионову. Какой-нибудь ничевок получает 10. Новички – больше 20, до 25. А Ларионов должен получать от 35. Пусть уходит из клуба», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.