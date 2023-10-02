Шевченко о зарплате Ларионова: «Это позорище для «Торпедо». Тренер, который делает результат и зрелище, получает меньше первогодок»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Максим Гафуров Глеб Никитин Хоккей

Алексей Шевченко раскритиковал «Торпедо» из-за зарплаты Игоря Ларионова.

«Зарплата Игоря Ларионова в «Торпедо» – 17 миллионов. Это позорище для клуба. Тренер, который делает результат, который делает зрелище, получает меньше первогодок без результата. Губернатор, Максим Гафуров – не позорьтесь.

Чтобы вы понимали про зарплату Ларионову. Какой-нибудь ничевок получает 10. Новички – больше 20, до 25. А Ларионов должен получать от 35. Пусть уходит из клуба», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

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23 комментария

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Old gamer
Игорь заинтересован игрой ,а не деньгами вот и вся разница
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Матроскин52
Шевченко сделал наброс… он всегда так делает, правдолюб… Какое дело, на какую сумму подписан контракт…
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Виктор Ежов
Ответ Матроскин52
Шевченко сделал наброс… он всегда так делает, правдолюб… Какое дело, на какую сумму подписан контракт…
а что,Игорь Николаевич вслепую контракт подписывал? Зачем лезть не в свои дела! Человек приехал не за деньгами, показать,как работать можно! Честь и хвала ему! А неуважаемый г-н Шевченко знает хотя бы приблизительно сколько обычные трудяги в Нижнем получают? Врачу,например,чтобы заработать один миллион работать надо 5-6 месяцев! И это врачу со стажем! Вы потеряли реальность в столице со своими зарплатами! Извините,но за простую болтовню!
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Юрий Павлов
так это новички должны получать меньше.

если Ларионов на это согласился, значит его всё устраивает.

забыли тебя спросить, и уж точно не таким решать кому позор, кому уходить.
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reteka
Полтора лимона в месяц приличная зарплата.
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Ковид 07.10.52
И никто не говорит, что надо зарабатывать, а не попрошайничать у губернатора...
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_BoSToN_44
"Губернатор не позорьтесь"

Да, я знаю, что у нас повсеместно гос финансирование в спорте, но все равно режет слух. Губернатор другим должен заниматься по сути.
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ЧакЧак
всем тренеришкам урезать просто надо
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Юрий Павлов
Ответ Юрий Павлов
так это новички должны получать меньше. если Ларионов на это согласился, значит его всё устраивает. забыли тебя спросить, и уж точно не таким решать кому позор, кому уходить.
да и возможно есть плюшки по контракту за сезон.
так сказать что бы было к чему стремится.
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Александр_Ронни
Позорище это кричать об этом, разберутся люди без тебя
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Dundee
Ответ HockeyMan
А на кого ему обижаться? Слежу за ним уже лет 15. Карьера идет в городу
Он токсичный человек.
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_abc_
Ответ HockeyMan
Интересно, в комментариях будет много хейта Шевченко или все поймут, что он прикалывается и просто в таком формате ведет свой телеграмм канал?)
За такие "приколы" в приличном обществе прекращают общаться и в лицо заявляют, что человек - подлец. В мужском морду чистят.
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paster_bibo
Ответ ЧакЧак
всем тренеришкам урезать просто надо
Да и не только тренерам....
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Shaiba Bash
Топ-клубы заберут его
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pavelrytov@icloud.com
Начнем с того при всем уважении к Игорю, он не выходит на площадку и не получит травму. И это хорошая зарплата. Ну и во вторых мы не знаем условий его контракта. Возможно у него очень хорошая премия, которая кратно перекрывает зарплату и от этого стимул. Помним ситуацию с Радуловым в прошлом году, когда он в феврале вытащил себе хороший бонус в последней игре регулярки в овертайме. Такой Радулов нам нужен, такие контракты нам нужны. Стимул нужен всегда
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кастрюлькин
Шева в своем репертуаре. Не знал за что потролить Торпедо, но вот все таки нашел, какашки не какашки, но на свой вентилятор набросил. Вот же ш не может просто про хоккей, про игру, надо ему обязательно говна набросить. Не даром Батрак его в передаче демоном назвал.
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Aviator92
Вот у всяких шевченок с дешевыми журнашлюшечными вбросами Ларионов и забыл спросить, что ему делать
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Ми Ша
Ларионов,Слава Богу, не бедный человек и как видим не алчный и нежданный в отличии от его друзей-депутатов Владислава и Вячеслава. Человек занят любимым делом, его всё устраивает. Не лезьте в чужой карман
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Rudenzik
Когда подписывали контракт, Ларионов был кот в мешке и не знали что у него всё получится, поэтому такая зарплата. Будет заканчиваться контракт и сто процентов получит в два раза больше, а если не получит, то от других команд будут щедрые предложения
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Crabstein
Шевченко набросил в своей типичной манере, а перепост как будто это какая-то серьезная аналитика. Давайте еще будем его шутки из "Это хоккей, брат" постить :)

Но в целом, если это правда, то конечно даже если Ларионову деньги "не нужны", то все равно могли бы платить больше, просто за качество работы. Сегодня деньги есть, завтра денег нет.
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Dundee
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Morozov92
Он вроде говорил в интервью ,что он тут не ради денег . Что с ними и так проблем нет
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