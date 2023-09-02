Анисин о натурализации: «Полное безобразие. Мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Идет СВО, лишних денег в России сейчас нет»
Михаил Анисин выступил против предоставления легионерам гражданства РФ.
– Легионеры начали массово брать российское гражданство. Как вы относитесь к этой тенденции?
– Я считаю, это полное безобразие. А зачем тогда сократили лимит на легионеров? Получается, что так иностранцы ищут лазейку? И вы видите, что происходит с нашими хоккеистами в Чехии и других странах Европы. Их просто выгнали из местных чемпионатов.
Считаю, что и мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Вы нас везде видеть не хотите, пытаетесь санкциями задушить? Без вас обойдемся! Дома сидите, у нас много своей молодежи. Дайте играть россиянам, пусть играют и растут в мастерстве.
А зачем им паспорт РФ? Чтобы получать у нас деньги, а потом ехать домой и смеяться над Россией в подкастах? Сколько раз уже такое было. У нас идет СВО, и лишних денег в нашей стране сейчас нет, – сказал форвард «Норильска».
Их только в бюджете нет, а вчера была новость, что суммарное состояние олигархов увеличилось на USD 32 миллиарда за год.
Театры, общепит и музеи даже в ВОВ работали, а это и так несравнимые ситуации.