Анисин о натурализации: «Полное безобразие. Мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Идет СВО, лишних денег в России сейчас нет»

Теги Михаил Анисин КХЛ ВХЛ лимит на легионеров Политика Матч ТВ деньги ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин выступил против предоставления легионерам гражданства РФ.

– Легионеры начали массово брать российское гражданство. Как вы относитесь к этой тенденции?

– Я считаю, это полное безобразие. А зачем тогда сократили лимит на легионеров? Получается, что так иностранцы ищут лазейку? И вы видите, что происходит с нашими хоккеистами в Чехии и других странах Европы. Их просто выгнали из местных чемпионатов.

Считаю, что и мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Вы нас везде видеть не хотите, пытаетесь санкциями задушить? Без вас обойдемся! Дома сидите, у нас много своей молодежи. Дайте играть россиянам, пусть играют и растут в мастерстве.

А зачем им паспорт РФ? Чтобы получать у нас деньги, а потом ехать домой и смеяться над Россией в подкастах? Сколько раз уже такое было. У нас идет СВО, и лишних денег в нашей стране сейчас нет, – сказал форвард «Норильска». 

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20 комментариев

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цэсемьэр
воинственный хоббит не на шутку раздухарился😁
+51
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Mephi027
Лишних денег полно.

Их только в бюджете нет, а вчера была новость, что суммарное состояние олигархов увеличилось на USD 32 миллиарда за год.
+27
-1
+26
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oberkorn
Идёт сво, а вся Москва по клубам и концертам. Вот что напрягает, кроме этих балабол ов патриотов.
+21
-12
+9
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Опять не закусил, бедолага.
+10
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Разрушающий мифы
Ну кто этому закодированному налил? Опять всё лечение коту под хвост.
+9
-1
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Космический Котик
Ответ цэсемьэр
воинственный хоббит не на шутку раздухарился😁
Контракт подписал, отмечает и поёт)
+5
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gja
"лишних денег в стране нет" - вот причина почему некоторые клубы переподписали с игроками контракты на худших условиях 🤣
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ oberkorn
Идёт сво, а вся Москва по клубам и концертам. Вот что напрягает, кроме этих балабол ов патриотов.
А в чем проблема?
Театры, общепит и музеи даже в ВОВ работали, а это и так несравнимые ситуации.
+4
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serious fan
Запой-страшная вещь. Где только их откапывают для этих комментариев?
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Sever12
одно непонятно, почему ты до сих пор не там, дружок?
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Andrey Krylov
мда миша.. хочешь петь - пей))
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Veld
я считаю в субботу с утра надо выпить
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Igorrr
На Мишку денег у российских клубов не нашлось
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Борщ со сметанкой
Ответ oberkorn
Идёт сво, а вся Москва по клубам и концертам. Вот что напрягает, кроме этих балабол ов патриотов.
А почему бы людям не отдыхать?
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Sever12
Ответ Сергей Омиго
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ну иностранные спортсмены это наверное одно из последних с чего надо начинать, если уж вести об этом разговор, у нас вся правящая верхушка повязана с западом, у них там дети, любовницы по курортам ездят в бутиках шопятся и даже у ваеннвх также песня,и недвижимость у них там как у лордов, а вы тут за спортсменов чешите, денег им нехватает. или это совсем другое, а, писака?
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