Анисин о натурализации: «Полное безобразие. Мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Идет СВО, лишних денег в России сейчас нет»

Михаил Анисин выступил против предоставления легионерам гражданства РФ.

– Легионеры начали массово брать российское гражданство. Как вы относитесь к этой тенденции?

– Я считаю, это полное безобразие. А зачем тогда сократили лимит на легионеров? Получается, что так иностранцы ищут лазейку? И вы видите, что происходит с нашими хоккеистами в Чехии и других странах Европы. Их просто выгнали из местных чемпионатов.

Считаю, что и мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Вы нас везде видеть не хотите, пытаетесь санкциями задушить? Без вас обойдемся! Дома сидите, у нас много своей молодежи. Дайте играть россиянам, пусть играют и растут в мастерстве.

А зачем им паспорт РФ? Чтобы получать у нас деньги, а потом ехать домой и смеяться над Россией в подкастах? Сколько раз уже такое было. У нас идет СВО, и лишних денег в нашей стране сейчас нет, – сказал форвард « ».