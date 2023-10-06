Виталий Прошкин: «Мне ближе хоккей Билялетдинова, чем Ларионова – результат дает. В плей-офф побеждала более прагматичная игра»
Виталий Прошкин объяснил, почему предпочитает оборонительный хоккей атакующему.
– Внимательно следите за КХЛ?
– Да. Стараюсь выбираться на матчи не только в Москве. Был на хоккее в Уфе, в Санкт-Петербурге.
– Чем запомнился прошлый сезон?
– СКА с 2017 года не может выйти в финал. Наверное, для питерской команды это уже больная тема.
Еще могу отметить «Ак Барс», который в начале сезона валился, а потом пришел Зинэтула Билялетдинов и наладил игру.
В итоге команда дошла до финала, где билась с ЦСКА. Армейцы – молодцы. Выиграть три семиматчевых и одну шестиматчевую серии дорогого стоит.
Много говорилось о том, что в красивый атакующий хоккей сыграло «Торпедо». Раньше многие команды показывали такую игру.
Но когда наступало время плей-офф, побеждал более прагматичный. Поэтому мне ближе хоккей Билялетдинова, чем Игоря Ларионова. Он дает результат.
Еще можно вспомнить «Адмирал». Часто говорят, мол и тренер там из Латвии, и играет команда в оборонительный хоккей. Да какая разница?!
На клубы с Дальнего Востока ложится большая нагрузка, идут тяжелые перелеты.
Выход во второй раунд – безусловно, успех, серьезный результат. Это как для ЦСКА и СКА выйти в финал, – сказал обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин.
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