Виталий Прошкин: «Мне ближе хоккей Билялетдинова, чем Ларионова – результат дает. В плей-офф побеждала более прагматичная игра»

Виталий Прошкин объяснил, почему предпочитает оборонительный хоккей атакующему.

– Внимательно следите за ?

– Да. Стараюсь выбираться на матчи не только в Москве. Был на хоккее в Уфе, в Санкт-Петербурге.

– Чем запомнился прошлый сезон?

– СКА с 2017 года не может выйти в финал. Наверное, для питерской команды это уже больная тема.

Еще могу отметить « », который в начале сезона валился, а потом пришел Зинэтула Билялетдинов и наладил игру.

В итоге команда дошла до финала, где билась с ЦСКА. Армейцы – молодцы. Выиграть три семиматчевых и одну шестиматчевую серии дорогого стоит.

Много говорилось о том, что в красивый атакующий хоккей сыграло « ». Раньше многие команды показывали такую игру.

Но когда наступало время плей-офф, побеждал более прагматичный. Поэтому мне ближе хоккей Билялетдинова, чем . Он дает результат.

Еще можно вспомнить « ». Часто говорят, мол и тренер там из Латвии, и играет команда в оборонительный хоккей. Да какая разница?!

На клубы с Дальнего Востока ложится большая нагрузка, идут тяжелые перелеты.

Выход во второй раунд – безусловно, успех, серьезный результат. Это как для ЦСКА и СКА выйти в финал, – сказал обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин.