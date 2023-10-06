Виталий Прошкин: «Мне ближе хоккей Билялетдинова, чем Ларионова – результат дает. В плей-офф побеждала более прагматичная игра»

Теги Ак Барс Торпедо Виталий Прошкин Зинэтула Билялетдинов Игорь Ларионов КХЛ Адмирал Хоккей

Виталий Прошкин объяснил, почему предпочитает оборонительный хоккей атакующему.

– Внимательно следите за КХЛ

– Да. Стараюсь выбираться на матчи не только в Москве. Был на хоккее в Уфе, в Санкт-Петербурге. 

– Чем запомнился прошлый сезон?

– СКА с 2017 года не может выйти в финал. Наверное, для питерской команды это уже больная тема.

Еще могу отметить «Ак Барс», который в начале сезона валился, а потом пришел Зинэтула Билялетдинов и наладил игру.

В итоге команда дошла до финала, где билась с ЦСКА. Армейцы – молодцы. Выиграть три семиматчевых и одну шестиматчевую серии дорогого стоит. 

Много говорилось о том, что в красивый атакующий хоккей сыграло «Торпедо». Раньше многие команды показывали такую игру.

Но когда наступало время плей-офф, побеждал более прагматичный. Поэтому мне ближе хоккей Билялетдинова, чем Игоря Ларионова. Он дает результат.

Еще можно вспомнить «Адмирал». Часто говорят, мол и тренер там из Латвии, и играет команда в оборонительный хоккей. Да какая разница?!

На клубы с Дальнего Востока ложится большая нагрузка, идут тяжелые перелеты.

Выход во второй раунд – безусловно, успех, серьезный результат. Это как для ЦСКА и СКА выйти в финал, – сказал обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин.

1 комментарий

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Кк
0:1 конечно интереснее, чем 4:5. Для этого и придумали хоккей, чтоб обороняться. Все правильно сказал оратор
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