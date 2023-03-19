Экс-директор «Трактора» Баландин: «Уровень хоккея в КХЛ стал очень низким, нет индивидуального мастерства. Хорошие иностранцы уехали, не хотят играть в лиге»

Теги СКА Трактор Торпедо НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Виталий Кравцов Хоккей

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что уровень хоккея в КХЛ стал очень низким.

– Откровенно говоря, уровень хоккея в КХЛ стал очень низким. Настолько, что нет индивидуального мастерства. Поэтому команды, которые находились на грани попадания в плей-офф, на равных играли с лидерами.

Из-за океана наши игроки не хотят возвращаться. Посмотрите, как Виталий Кравцов упирается, хотя у него в НХЛ ничего не получается. Также хорошие иностранцы уехали и не хотят играть в КХЛ. Но надо заниматься своими игроками, всегда есть талантливые ребята. А в плей-офф все бегают, стараются, понимают, что это может быть последний шанс в карьере.

– То, что Игорь Ларионов без тренерского опыта дает результат в КХЛ, вас не удивляет?

– То, что Ларионов дает результат, – это нормально. Так и раньше было: известный игрок заканчивал и его сразу ставили главным тренером. А чтобы дать максимальный результат, уже нужны были какие-то тренерские наработки.

Ларионов – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, чемпион СССР. Как у него может что-то не получиться в хоккее? Понимаю, что у него не получилось в бизнесе и виноделии. Но он человек хоккея, знает все, выиграл все.

Ларионов – молодец, в первый год и дал результат со скудным бюджетом. Но, думаю, его команда не пройдет СКА. Хотя в каждом матче молодые ребята из «Торпедо» будут биться и показывать, что не хуже соперника», – сказал экс-игрок и бывший директор «Трактора».

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5 комментариев

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usenko
Уровень хоккейных менеджеров в КХЛ достаточно низкий. Если бывший функционер не понимает, что команды из низшей части таблицы, которые могут навязать борьбу лидерам это наоборот показывает силу лиги, то это отражает его профпригодность. С такими, пусть и бывшими, руководителями неудивительно, что Трактор оказался вне зоны плей-офф.
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sokolok
Ответ Alex9999995
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И тебя не хворать, киса)))
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Vadoniy
Ответ sokolok
Ну не знаю, Буше и Найт играют, не жалуются
Ну таких легионеров стало явно меньше, чем было. Тем более, там с репутацией не очень.
0
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Alex9999995
Ответ sokolok
Ну не знаю, Буше и Найт играют, не жалуются
Комментарий удален модератором
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sokolok
Ну не знаю, Буше и Найт играют, не жалуются
0
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-2
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Evincive
Без "звёзд" никакой турнир неинтересен.
+3
-1
+2
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