Экс-директор «Трактора» Баландин: «Уровень хоккея в КХЛ стал очень низким, нет индивидуального мастерства. Хорошие иностранцы уехали, не хотят играть в лиге»

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что уровень хоккея в КХЛ стал очень низким.

– Откровенно говоря, уровень хоккея в КХЛ стал очень низким. Настолько, что нет индивидуального мастерства. Поэтому команды, которые находились на грани попадания в плей-офф, на равных играли с лидерами.

Из-за океана наши игроки не хотят возвращаться. Посмотрите, как упирается, хотя у него в ничего не получается. Также хорошие иностранцы уехали и не хотят играть в . Но надо заниматься своими игроками, всегда есть талантливые ребята. А в плей-офф все бегают, стараются, понимают, что это может быть последний шанс в карьере.

– То, что без тренерского опыта дает результат в КХЛ, вас не удивляет?

– То, что Ларионов дает результат, – это нормально. Так и раньше было: известный игрок заканчивал и его сразу ставили главным тренером. А чтобы дать максимальный результат, уже нужны были какие-то тренерские наработки.

Ларионов – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, чемпион СССР. Как у него может что-то не получиться в хоккее? Понимаю, что у него не получилось в бизнесе и виноделии. Но он человек хоккея, знает все, выиграл все.

Ларионов – молодец, в первый год и дал результат со скудным бюджетом. Но, думаю, его команда не пройдет . Хотя в каждом матче молодые ребята из «Торпедо» будут биться и показывать, что не хуже соперника», – сказал экс-игрок и бывший директор «Трактора».