Светлов об армейском дерби: «СКА предложил огромный объем движения, силовой прессинг – это козырь на плей-офф. Преимущество ЦСКА в опыте нивелировалось»
Сергей Светлов отметил быстрый и насыщенный хоккей СКА в матче с ЦСКА (3:2).
– Главный итог армейского дерби?
– Все равно на все матчи ЦСКА и СКА мы смотрим с прицелом на плей-офф, где эти клубы, вероятно, станут главными фаворитами – наряду с «Ак Барсом».
Думаю, что первое дерби показало, в чем плюсы каждой из команд. Когда игра шла в среднем темпе, проявлялось высокое мастерство более опытных хоккеистов ЦСКА. Но СКА показал, что у него есть противоядие.
– Какое?
– Санкт-Петербург предложил более опытному и возрастному сопернику огромный объем движения, силовой прессинг. И, повторюсь, в концовках каждого из периодов было видно, что за счет «конька» СКА премущество ЦСКА в опыте нивелируется. Особенно в третьем периоде, когда у армейцев Москвы не получился финальный штурм.
В этом вижу главный сигнал на плей-офф. Быстрый, насыщенный хоккей «север – юг» – козырь СКА. В длинных кубковых сериях при хорошей функциональной подготовке он может стать решающим – с любым соперником, – сказал участник тренерского совета ФХР.
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