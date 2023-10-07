Светлов об армейском дерби: «СКА предложил огромный объем движения, силовой прессинг – это козырь на плей-офф. Преимущество ЦСКА в опыте нивелировалось»

Сергей Светлов отметил быстрый и насыщенный хоккей СКА в матче с ЦСКА (3:2).

– Главный итог армейского дерби?

– Все равно на все матчи и СКА мы смотрим с прицелом на плей-офф, где эти клубы, вероятно, станут главными фаворитами – наряду с «Ак Барсом».

Думаю, что первое дерби показало, в чем плюсы каждой из команд. Когда игра шла в среднем темпе, проявлялось высокое мастерство более опытных хоккеистов ЦСКА. Но СКА показал, что у него есть противоядие.

– Какое?

– Санкт-Петербург предложил более опытному и возрастному сопернику огромный объем движения, силовой прессинг. И, повторюсь, в концовках каждого из периодов было видно, что за счет «конька» СКА премущество ЦСКА в опыте нивелируется. Особенно в третьем периоде, когда у армейцев Москвы не получился финальный штурм.

В этом вижу главный сигнал на плей-офф. Быстрый, насыщенный хоккей «север – юг» – козырь СКА. В длинных кубковых сериях при хорошей функциональной подготовке он может стать решающим – с любым соперником, – сказал участник тренерского совета ФХР.